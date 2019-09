Dodik: Nije se odustalo od rezervnog sastava policije RS-a

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas, na postrojavanju jednice žandarmerije u okviru entitetskog Ministarstva unutrašnjih poslova, da RS šalje poruku da želi stabilnost i mir kao prioritet, …

… ali je isto tako spremna da se suoči sa svim izazovima koji bi eventualno, s bilo koje strane došli po pitanju ugrožavanja ustavnog poretka ili bezbjednosti svakog građanina.



-Ovo je jedan od važnih dana za sve institucije RS-a, pa i ovu, kada zvanično postrojavamo jednice žandarmerije, kao opredjeljenje RS da jača policiju i uvjerenje građana da policija može pokazati mogućnost odbrane na sve pokušaje nasrtaja na ustavni poredak i bezbjednost građana RS. Po Ustavu imamo pravo da se bavimo pitanjima bezbjednosti. To na taj način treba gledati. Ostali smo u okvirima Dejtonskog sporazuma, organizujemo se na novi način, a prilagođavamo se novim okolnostima – rekao je Dodik novinarima.



Dodao je da se od rezervnog sastava policije nije odustalo, već je samo prolongirano formiranje zbog materijalnih sredstava.



-Razmatrat ćemo i čekat ćemo priliku da se formira rezervni sastav, jer se pokazalo da je to najbolji način odbrane i čuvanja teritorije i bezbjednosti – rekao je Dodik i naveo da je rezervni sastav policije RS naišao na osude iz FBiH i stranaca, a da se nije ušlo u suštinu.



Dodao je da je žandarmerija mobilna jedinica i da RS ima po tom pitanju uzore na zapadu.



Entitetska predsjednica Željka Cvijanović je navela da je žandarmerija korak naprijed u jačanju MUPRS-a.



-To je doprinos jačanju stabilnosti i bezbjednosti. Opredjeljeni smo da stalno ulažemo u našu bezbjednost – kazala je ona i dodala da ne treba obraćati pažnju na kritike iz FBiH, te da je policija RS-a spremna na saradnju s ciljem stabilnosti i u regionu.



Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač rekao je da je “danas prvi put u istoriji promovisana Jedinica žandarmerije, ističući da je to projekt za budućnost ne samo Ministarstva unutrašnjih poslovam nego Republike Srpske s ciljem njenog očuvanja i bezbjednosti građana i njihove imovine.



-Ova jedinica nije namijenjena za ratovanje protiv bilo koga, već da čuva RS i njene vrijednosti – naglasio je Lukač.



Potpredsjednik bh. entiteta Ramiz Salkić ponovio je da odustajanje od rezervnog sastava, te formiranje žandarmerije u RS može biti i opasnija aktivnost za budućnost.



Ta jedinica, smatra on, bez ikakve sumnje treba u budućnosti da posluži za zaštitu i podršku realizaciji određenih političkih ideja i postizanju političkih ciljeva.



-Jedinica koja je dobro opremljena, obučenija i uvježbana, iako brojčano puno manja, može biti puno opasnija, ako se zloupotrijebi od strane sistema protiv neke ciljne grupe – ocijenio je Salkić.

Autor: Fena