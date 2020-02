Dodik: Nema puta BiH u NATO

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da nema puta BiH u NATO i da nijedan integrativni korak prema toj vojnoj organizaciji neće biti učinjen dok on obavlja funkciju na kojoj se nalazi u Predsjedništvu BiH i vodi Republiku Srpsku zajedno sa predsjednikom Željkom Cvijanović i drugim funkcionerima.



– U posljednje vrijeme nigdje od NATO-a niste čuli da je BiH na putu integracija, već su rekli `na putu saradnje` – rekao je Dodik u Banjaluci povodom tvrdnji SDS-a i PDP-a da BiH ide u NATO.



Dodik je naglasio kako nije mogao, ali bi volio da jeste, da ukine Akcioni plan za članstvo u NATO /MAP/, te napomenuo kako je za to potrebna saglasnost u okviru Predsjedništva BiH.



– Učinio sam da se onemogući Akcioni nacionalni plan i da se putem nekog dokumenta Program reformi pokuša održati neki oblik saradnje sa NATO-om i mi to činimo – istakao je Dodik.



On je podsjetio na nedavnu izjavu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića koji je rekao da nema učlanjenja i puta BiH u NATO ako na to ne pristanu Srbi.



– Izetbegović to nije govorio dok je sa njim u Predsjedništvu BiH bio Mladen Ivanić, koji je usvojio vojnu strategiju. Izetbegović ovo govori upravo sada kada smo mi iz Republike Srpske doveli to u pitanje, zakočili i nedozvoljavamo da ide – pojasnio je Dodik.



Dodao je i kako je Izetbegović bio optimističan za tu vrstu priče kada su u zajedničkim organima sjedili Šarović i Ivanić, odnosno SDS i PDP u Savjetu ministara.



– Zašto Šarović i Crnadak nisu stavili ANP na dnevni red i odbili? Zašto je taj plan povukao hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić kada je bio stavljen na dnevni red Predsjedništva BiH? Povukao ga je, jer je znao da ću ja biti protiv i pokrenuti vitalni nacionalkni interes i srušiti to pitanje – rekao je Dodik.

Autor: Srna