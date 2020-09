Dodik: Nema kalkulacija oko pitanja Kosova i RS-a

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da će se pozicija Republike Srpske braniti bez oklijevanja, te da neće biti bilo kakvih kalkulacija po pitanju Kosova i Metohije i statusa RS u BiH.

Dodik, koji se juče na vanrednoj sjednici tročlanog Predsjedništva BiH izjasnio protiv priznavanja Kosova, najavio je da će se o tom pitanju izjasniti Narodna skupština Republike Srpske.



On je za TV “Pink” rekao da je Narodna skupština Republike Srpske bitna poluga vlasti na kojoj se raspravlja o svim važnim spoljnopolitičkim pitanjima i krajnje mjesto odluke, ako postoji dosljedan član Predsjedništva BiH.



Prema njegovim riječima, priča o “Kosovu u BiH” je kao trakavica, jer se nešto stalno pokušava nametnuti.



On kaže da se članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, lider SDA Bakir Izetbegović i drugi političari ponašaju kao da je BiH već priznala Kosovo i Srbiji pokušavaju da drže lekcije.



– Nakon nedavne inicijative američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona o promjeni Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH, stvari su se dodatno zakomplikovale i svako pokušava da zauzme početne pozicije. Najveću spremnost za ovakve razgovore imamo mi, odlučni da ojačamo autonomiju i stepen samostalnosti Republike Srpske u okviru BiH – istakao je član Predsjedništva BiH.



Ističe da je Komšiću i Džaferoviću pokušao da pokaže da među njima vlada apsurd, pa je pokrenuo inicijativu kojom je pokazao nedosljednosti.



– Kada je na dnevnom redu bila tačka o prebacivanju Ambasade BiH iz Tel Aviva u Јerusalim, rekli su da se njome krše međunarodna pravila. Sa druge strane, kada je na dnevni red došlo /samoproglašeno/ Kosovo, rekli su da ga priznaju. Tada sam ih pitao – šta je sa Rezolucijom 1244, koja je dio međunarodnog prava? Pitao sam ih da li je pravo na teritorijalni integritet zemalja zagarantovano i kako misle da brane teritorijalni integritet BiH, ako su spremni da urušavaju teritorijalni integritet Srbije – naveo je Dodik.



On je dodao da su Komšić i Džaferović ova pitanja ignorisali.



– Ići ćemo, dakle, na redovnu sjednicu Predsjedništva, a onda na Narodnu skupštinu, koja će dvotrećinskom većinom odbaciti odluku Džaferovića i Komšića – rekao je Dodik.



Komentarišući najavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića o ponovnoj mogućnosti revizije tužbe protiv Srbije za navodni genocid, Dodik kaže da Izetbegović iznosi izjave bez pokrića.



– Da bi se ovo i desilo, morao bih i ja glasati za to. Dakle, odluka bi morala biti izglasana na Predsjedništvu, konsenzusom. Ne moram ni da objašnjavam da konsenzusa neće ni biti i da revizija neće ni biti dostavljena – rekao je Dodik.



Dodik smatra da je Izetbegović to najavio više radi disciplinovanja vlastitog političkog tijela Bošnjaka, koje se drži zatvoreno u priči da su Srbija i Srbi glavni problem, te da je najbolje da Republike Srpske nema.



– To je njihova matrica i nema razlike između njih, jer su ujedinjeni oko toga da su im glavni remetilački faktor Srbija i Republika Srpska – rekao je Dodik.

Autor: Srna