Dodik: Nema angažmana Oružanih snaga BiH na granici

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik smatra da je na današnjoj sjednici Predsjedništva BiH učinjeno nekoliko dobrih koraka koji će pomoći rješenju migrantske krize poput jačanja institucija i zaštite državne granice te potpisivanja sporazuma o readmisiji za zemljama iz kojih dolaze migranti.

Ocijenio je da su napori koji se čine, između Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, da se naprave zajednički timovi, dobra mjera u smislu smanjenja broja migranata.

Pozdravio je bolju saradnju između Granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i u tom kontekstu kazavši da je primjetan manji broj ulaska migranata, a od Vijeća ministara BiH zatraženo je i povećanje kapaciteta Granične policije te izdvajanje pet KM iz budžetske rezerve za upravljanje migrantskom krizom.

Podvukao je da je potrebno zabraniti ulazak migranata u naseljena mjesta te da je neophodno izgraditi smještajne kapacitete i posebne centre u koje će migranti biti smješteni.

-Neću pristati da se neborbeni dio Oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažira na granici sa Srbijom to nije rješenje nego je rješenje harmoniziran rad svih institucija – stav je Dodika.

Ipak Dodik je najavio pokretanje pitanja vitalnog interesa na Memorandum o razumijevanju između Centralne izborne komisije BiH i Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES) jer je u pitanju strana organizacija koja bi trebala vršiti monitoring izbornog procesa.

On tvrdi da postoji opasnost da se oni bave biračkim spiskovima u BiH i mnogo čega drugoga i on je odbio podržati taj memorandum smatrajući da je to zadiranje u izborni proces.

Podržano je da se putem donacije Centralnoj izbornoj komisiji omogući edukacija za mlade koji prvi put izlaze na izbore te je to način na koji se takvo nešto, za Dodika, može prihvatiti.

Stoga će tražiti od svih parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske da se izjasne o tome, a ukoliko većina bude za to pokrenut će pitanje vitalnog nacionalnog interesa u roku od 72 sata kako je i predviđeno.

Autor: fena