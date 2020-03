Dodik: Neki su došli iz inostranstva i šetaju se okolo

Član Predsjedništva Milorad Dodik rekao je da neodgovorni građani svojim ponašanjem ugrožavaj javno zdravlje i ugrožavaju borbu protiv virusa korona.

“Vlada RS će danas donijeti odluku da se na svim graničnim prelazima postave punktovi”, rekao je Dodik u intervjuu za RTRS.

Dodao je da svaki privredni subjekt koji u ovaj situaciji otpusti radnika ne treba da očekuje državnu pomoć.

Istakao je da je ovaj virus nevidljiva opasnost.

“Zato preuzimamo niz mjera, i to traži solidarnost, koja je neophodna. Vlada Republika Srpske je preduzela sve mjere, dok to ne mogu da kažem za Vladu Federacije BiH. Opasnost je onog trenutka kada epidemija postane masovnija, jer Domovi zdravlja ne mogu primiti veliki broj ljudi, i to postaje izazov”, naglasio je Dodik za RTRS.

Istakao je da građani Republike Srpske poštuju mjere.

“Ali, primjetili smo da neke ljui koji su došli iz inostranstva šetaju se okolo, dok naši građani poštuju mjere. Republika Srpska mora već danas da rješi pitnje svoje samoodbrane. Nismo poraženi, ali jesmo zabrinuti. Želimo da spriječimo ulazak ljudi koji su nosioci virusa, i da ih stavimo u karantine. U Predsjedništvu BiH su nesigurni, hoće ili neće. Želim da pohvalim bannjalučku loklanu upravu koja dobro radi, ali prije svega stanovništvo koj je disciplinovano, i to je najbolji dokaz koliko smo odogovorni”, naveo je Dodik u emisji Intervju RTRS-a.

Rekao je i da su zvaničnici u kontaktima sa ambasadom Kine u BiH i drugim svjetskim organizacijama, te dodao da je cilj da se dobiju neophodna sredstva.

“Ponosan sam na naše ljude. Ali sada više nego ikada važi ona narodna “u se i u svoje kljuse”. Mi smo bukvalno otkačeni od EU i zemalja Evropske unije, koje sa pravom ili ne štite sebe. A, sav taj problem je stigao sa Zapada”, poručio je on.