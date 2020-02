Dodik: Neću odustati od svojih bazičnih stavova

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će završiti političku karijeru tek kada narod bude glasao protiv njega, poručivši da se neće povinovati pritiscima i prijetnjama i da neće odustati od svojih bazičnih stavova.

– Tražimo novi dogovor o stvarima koje su visoki predstavnici nama nametnuli, o Sudu, Tužilaštvu, novi dogovor o stvarima koje nisu u nadležnosti BiH. Smatramo da je vrijeme da se o tome razgovara da strane sudije odu iz Ustavnog suda, da se donese novi Izborni zakon da svaki narod bira svoje autentične predstavnike – pojasnio je Dodik za Face TV.



Na pitanje da prokomentariše izjavu američkog zvaničnika Metju Palmera da će on i zvaničnici Republike Srpske biti kažnjeni ako ne odsutanu od svojih stavova, on kaže da takve stvari sluša već 10 godina i da Palmer ne može da prijeti, jer je riječ o niže pozicioniranom službeniku Stejt departmenta, te da on nije taj koji upravlja politikama.



– On samo pokušava da to glumi. Pokazao se kao čovjek koji je kroz niz poteza koje je činio navijao isključivo za bošnjačku stranu – rekao je Dodik.



On je naglasio da takvi ljudi sličnim potezima pokušavaju da se dopadnu bošnjačkoj javnosti.



– Sada mogu da kažem nakon ovoga što je Palmer rekao, da je to očigledna bezočna prijetnja i ako Amerika na taj način misli da ovdje koriguje odnose, onda je to njihov problem. Ne može se tako svijetom upravljati – rekao je član Predsjedništva BiH.



Istakao je da Miroslav Lajčak nije “njegov čovjek”, kako se to prikazuje u javnosti, nego čovjek zadatka koji dobije u Evropskoj uniji, koji poznaje situaciju.



– Da je bio moj čovjek, onda bi on onda ovdje kao visoki predstavnik pomogao nama, ne bi odmagao. Lajčak je jedan profesionalac, čovjek zadatka – rekao je Dodik i dodao da što se njega tiče, u BiH ne trebaju visoki predstavnici i ovaj prostor konačno treba osloboditi od stranaca i prepustiti ga domaćim političarima.

Autor: Vijesti.b / Face TV