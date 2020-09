Dodik: Nećemo voditi negativnu kampanju

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da SNSD neće voditi negativnu kampanju ali da i te kako ima da pokaže šta je ostavio u prethodne četiri godine na lokalnom nivou, posebno u Banjaluci.

On je naglasio da treba biti okupljen oko Republike Srpske radi njenog očuvanja i razvoja, te da je SNSD na tom planu dao ogroman doprinos uz pomoć koalicionih partnera.

– Usjeli smo da Srpsku očuvamo, stabilizujemo i držimo u stanju da je možemo predati mlađim ljudima. Imamo više od 23 kandidata za načelnike i gradonačelnike mlađe od 40 godina i oko 400 onih koji su mlađi od 30 godina – rekao je Dodik na konvenciji, kojoj je prisustvovalo rukovodstvo te stranke.

On je rekao da SNSD drži Srpsku ekonomski stabilnom i tokom pojave virusa korona.

– Neće biti otpuštanja i to je rezultat naše politike. Idemo na pobjedu na izborima u svim lokalnim zajednicama zajedno sa koalicionim partnerima. Neće doći do izdaje naših nacionalnih interesa. Borimo se za naše društvo, za svakog čovjeka i njegovu slobodu. S obrazom izlazimo na izbore, mi smo ti koji su uradili mnogo u Republici – rekao je Dodik.

On je naglasio da je njegov životini cilj neupitna i stabilna Srpska koja će pružati šansu mladima, koji će o njoj voditi računa u budućnosti i čuvati njenu slobodu.

Bez SNSD-a Srpska bi bila u opasnosti, istakao je Dodik i dodao da to građani prepoznaju, te da je važno da građani u Banjaluci podrže kandidati SNSD-a kao i širom Srpske.

– Ne priznajem ništa osim pobjede – poručio je Dodik, koji je Banjaluku naveo kao primjer gdje su riješili mnoge velike probleme i izgradili mnoge objekte za dobrobit svih građana.

On je zahvalio svima koji su do sada davali podršku SNSD-u i jačali ga, jer je to, kako je naglasio, velika snaga.

Autor: Vijesti.ba