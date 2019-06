Dodik: Ne želimo biti dio struktura s kojima Rusija ima globalnih problema

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da odnosi Rusije i Republike Srpske idu uzlaznom putanjom i da se saradnja razvija u svim pravcima, prije svega političkim i ekonomskim. Dodik je rekao za “Sputnjik” u Sankt Peterburgu, gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, da Rusija razumije situaciju u regionu i samoj BiH.

On je istakao da se Rusija veoma korektno ponaša u pogledu Dejtonskog mirovnog sporazuma, podržava teritorijalni integritet BiH, ali je isto tako u poziciji odbrane autonomnih prava koje je RS dobila putem Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH.

– Rusija se zalaže za rješenja koja će biti stvar dogovora unutar BiH, a ne nametnuta od bilo koje strane i to je ono što mi pozdravljamo. Drugi segment pitanja je vezan za ekonomske odnose i tu je najizraženije pitanje u vezi sa radom rafinerije nafte i ulja, a `Zarubežnjeft` je vlasnik tih kompanija – rekao je Dodik.

On je ocijenio da se važna poruka Rusiji šalje i time što RS, uprkos pritiscima, nije za ulazak BiH u NATO, već da je privržena vojnoj neutralnosti.

– Postoje stalni pritisci u vezi sa učlanjenjem u NATO, određene snage u BiH to žele, a RS vodi politiku vojne neutralnosti i mislim da i time šaljemo poruku da mi ne želimo da budemo dio struktura sa kojima Rusija ima nekih globalnih problema – rekao je Dodik.

On je pozitivnim ocijenio to što je ruski predsjednik Vladimir Putin na Forumu za Ukrajinu rekao da je to historijski jedan prostor, jedan narod i da u tom pogledu treba očekivati odnose i u budućnosti.

Dodik je u tom kontekstu ukazao da ne treba gubiti prijatelje zbog nekih nastojanja zapadnog svijeta.

– Kad god Rusija krene sa svojom ekonomijom i snagom naprijed, Zapad nađe neki način – rat ili sankcije, da je zaustavi, da spriječi njeno pozicioniranje na globalnom nivou – rekao je Dodik.

Autor: Srna