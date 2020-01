Dodik: Ne smije se odustati od namjere da RS bude nezavisna država

Republika Srpska ne smije odustati od svoje prvobitne namjere da bude nezavisna država, poručio je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik je rekao da je Republika Srpska Dejtonskim mirovnim sporazumom “zgurana” u BiH, ali da je po definiciji od 9. januara 1992. godine do danas ona država.



– Po definiciji Repulika Srpska je od 9. januara te 1992. godine do danas, a tako će biti i u budućnosti još više, država. Država se definiše kao prostor koji naseljava narod koji ima izvršnu i zakonodavnu vlast i koji pokazuju sposobnost da vladaju tim prostorima – rekao je Dodik za ATV.



Srpski član Predsjedništva BiH je ukazao da Republika Srpska ispunjava sve uslove da bude država osim “stolice u UN”, napominjući da se u medijskom prostoru nameće priča o “državi BiH”.



Dodik je naglasio da Srpska nikoga ne mrzi, nego samo hoće da živi “politički i narodni život”.



– Zašto ne dozvole? Sastavni dio Ustava su međunarodne konvencije gdje se kaže da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje. To je sastavni dio Ustava samo ne daju da se o tome priča jer imaju tri stranca sudije i dva Bošnjaka u Ustavnom sudu koji će svaku odluku te vrste dovesti u pitanje – rekao je Dodik.



On je naglasio da je na djelu pokušaj nametanja i da je Republika Srpska pod nekom vrstom torture i pod pritiskom koji će jednog dana odbaciti.



– Kakav će rezultat tog odbacivanja biti? Moguće je da ćemo graditi BiH koja može da funkcioniše, ali ona sigurno nije ovo što je na djelu. Moraće da nam vrate mnoge stvari – rekao je Dodik, ističući da će se morati redefinisati mnoge stvari poput Suda i indirektnih poreza.

On je poručio da je najveći neprijatelj Republike Srpske visoki predstavnik bilo da je riječ o Valentinu Incku ili nekom drugom, dodajući da su oni postavljeni da bi činili zlo Srpskoj.



– Sve što su učinili, učinili su na štetu Republike Srpske – dodao je Dodik.



On je zahvalio Srbiji koja je “u posljednjim godinama praktično pokazala svoje prisustvo ovdje pomažući na mnogim mjestima”.



– Naravno, nama to više od novca znači – namjera Srbije da pomogne – 25 miliona prošle godine u budžet, ove godine i naredne četiri godine po 25 miliona za Srbe u Federaciji BiH, pogon Јumka u Drvaru – rekao je Dodik.



On je naglasio da je malo naroda kao Srbi koji imaju dvije države – Republiku Srpsku i Srbiju – i slave dva praznika 9. januar i Sretenje, 15. februar, kada je Dan državnosti Srbije.

Autor: ATV / Vijesti.ba