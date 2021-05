Dodik: Ne poduzimamo nijedan korak vezano za secesiju

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik obraća se u Narodnoj skupštine Republike Srpske. Kako je kazao, “u RS se ne provodi operativini proces secesije”.

“U RS se ne provodi operativini proces secesije kao što mnogi hoće da nam prikažu. Mi ne poduzimao nijedan korak vezano za secesiju, ne poduzimamo nijedan korak koji bi išao ka tome da se ugrozi teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali ono što mi radimo jeste da želimo da razgovaramo. Smatramo da ukoliko svi razgovori ne uspijevaju, kao što nisu do sada, onda je savim loguično da se razgovara o tome šta onda? Onda je časnije, moralnije, ljudskije, patriotski pozivati na to da se mirnim putem raziđemo ako ne možemo ni ovako tjesno da živimo. Onda je to bolja varijanta nego da vodimo bilo kakav sukob ili rat”, kazao je Dodik, prenosi N1.

Kako je ranije kazao, “važno je da u kontinuitetu razgovaramo o važnim temama”.

“NSRS je najviši politički oragan Republike Srpske. Važno je da ovdje dođemo i zauzmemo naš stav o važnim pitanjima. Mnogo se prevara desilo u provođenju Dejtonskog sporazuma. Međunarodni pravni poredak je dodatno srušen i urušen. Ponekad veoma deprimirajuće djeluje da se pozovete na međunarodne norme i ugovore kakav je Dejtonski sporazum. BiH je otišla na put koji još uvijek može djelimično da se vrati. Najveći srpski interes bi bio da možda ne raspravljamo o ovome na način kako to činimo nego da pustimo taj put. Amerika se opredijelila da sve vrijeme podržva Bošnjake koji su politički pokušali da se dodvore pričama o građanskom uređenju države”, kazao je Dodik.

Govorio je i o svojim sastancima sa predstavnicima zemalja EU.

“Moram da vam kažem jednu stvar, a to je da sam od nekoliko njih čuo kad su rekli nikada nećete doći u EU dok se ne odreknete konstitutivnih naroda u BiH. Dakle, sve ovo što sada radimo je neka vrsta prevare u koju mi polako ulazimo i u kojoj mi dajemo sve više sebe. Nisu baš tako bezazleno poredani 14 prioriteta, pogotovo nije bezazlena priča o njima i prioritetima u okviru njih. Da li je naš interes da damo novu verifikaciju i legitimitet VSTV-u koji je nametnut od visokog predstavnika? Mislim da nije. Strateško promišljanje i borba mora da se ovdje definiše. Svijet je uzavreo sam mnogim problemima koje nije poznavao ranije”, kazao je Dodik.

Klub SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske predložio je nekoliko zaključak u okviru tačke “inicijativa za razgovor i dijalog između strana Republike Srpske i Federacije BiH, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za BiH”, što je prijedlog Kluba poslanika SNSD-a.

“NSRS konstatuje da od potpisivanja Opšteg sporazuma za mir u BiH došlo do nedopustivog prekrajanja i kršenja sporazuma, naročito Aneksa 4 Ustava BiH”, navodi se u jednom od predloženih zaključaka koje je pročitao poslanik Igor Žunić.

U drugom zaključku se navodi da “NSRS konstatuje da Republika Srpska ugovorna strana i da prava i obaveze RS prositiču iz međunarodnog ugovora Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH”.

“NSRS naglašava da se BiH sastoji od dva entiteta, Republike Srpkse i Federacije BiH kao i tri konstitutuvna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. NSRS kao nosioc suvereniteta prihvata samo entitete i konstitutivne narode u BIH”, navodi se u jednom od zaključaka.

Autor: Vijesti.ba / N1