Dodik: Ne plašim se sankcija, veliki su po pravilu arogantni

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Vijeće naroda u Republici Srpskoj nametnuto, da ga treba ukinuti, te poručio da se ne plaši sankcija.

Dodik je pojasnio da Vijeće naroda u Republici Srpskoj ne postoji po Ustavu BiH, ali je uvijek popunjeno, a da je Dom naroda Federacije BiH ustavna kategorija u FBiH, ali nikada ne uspijevaju da ga popune.

Komentarišući izmjene Ustava o kojima je govorio član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović koji je rekao da bi trebalo razgovarati i o načinu funkcionisanja Vijeće naroda u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da je Džaferović posljednji koji bi mogao da govori o Vijeću naroda u Republici Srpskoj.

“Vijeće naroda u Srpskoj ne postoji po Dejtonskom ustavu i to nam je nametnuto od stranaca”, rekao je Dodik i podsjetio da je to aranžman koji je postignut u dogovoru tri naroda – Srba, Hrvata i Bošnjaka i međunarodne zajednice toga vremena, te da je tako koncipirano.

On je napomenuo da je Dom naroda FBiH predviđen Dejtonskim sporazumom, ali da do zadnjih izbora nikada nije bila popunjena “delegacija” Srba kako je traženo ustavom i da je uvijek ostajalo nepopunjeno nekoliko Srba.

“Nikada nisu htjeli da to pitanje riješe, dok je u Vijeću naroda procedurom predviđeno da se do krajnjih granica popuni broj Hrvata i Bošnjaka, a ako to ne može nikako, onda ih biraju odbornici po skupštinama opština ili gradskim skupštinama. Oni su izborna baza i biraju se do potrebnog broja. U Federaciji to nikada nisu htjeli da urade”, istakao je Dodik.

Dodik je rekao da u Republici Srpskoj treba razmišljati da se ukine Vijeće naroda, a ne da se “modelira” kako to Džaferović hoće.

“Bolje bi mu bilo da ne poteže to pitanje jer sam sklon da to Vijeće naroda ukinemo budući da nije dio Dejtonskog aranžmana, nego dio nasilja koje je nametnula međunarodna zajednica”, rekao je Dodik.

Na pitanje o sankcijama, Dodik je konstatovao da su “veliki po pravilu arogantni” i da definicija njihovih novih sankcija kaže: “Ukoliko se ne poštuju ciljevi koje oni postavljaju, bolje ti je onda da uzmeš kalauz i sam sebe zatvoriš”.

“To prolazi samo kod onih koji nemaju karakter. Što se nas tiče da mogu da prijete čime god hoće”, poručio je Dodik i podsjetio da je četiri-pet godina pod tim sankcijama, te da se “ne osjeća loše”.

On je naveo da prema njima nema nikakvu obavezu i da to nema prema zemlji koja sankcioniše, a pohvalio je odlazećeg ambasadora SAD Erika Nelsona koji je u jednoj televizijskoj emisiji u Sarajevu rekao zbog čega su mu uvedene sankcije.

“Nelson je u toj emisiji rekao da su meni uvedene sankcije zbog toga što kršim Dejtonski sporazum. Nisam u finansijskim malverzacijama i nije teško doći do tog snimka”, naveo je Dodik.

Dodik je rekao da ga se to ne tiče, da je izabran od ovog naroda i da će sve dok ga biraju voditi politike za koje misli da su najbolje za narod i za Republiku Srpsku.

Kako je naveo, nikada nije tražio da se donesu mjere koje su protiv Bošnjaka i Hrvata, kao što to sada traži Džaferović, a pogotovo Željko Komšić za koga je rekao da je ostrašćen da pravi probleme, pa je pomenuo da je i na sastanku sa međunarodnim zvaničnicima “prvo napao Hrvatsku u nekom svom obračun u koji on ima sa njima”.

“Neka vrše sankcije kakve god hoće. To što oni prijete sankcijama da mi treba da damo Republiku Srpsku – neće je dobiti”, rekao je Dodik.

On je istakao da možda postoje neki iz opozicije koji su na to spreman, ali da on nije. Spreman je, kaže, da ostane na politikama koje su ovom narodu poznate, a to je politika jačanja autonomije Republike Srpske i što veće njene samostalnosti u okviru BiH.

“Ukoliko to nije moguće, razgovor o mirnom razdruživanju i stvaranje nezavisne države koja se zove Republika Srpska sa pravom da se integriše, odnosno napravi sporazume sa drugima, sa Federacijom kao i sa Srbijom, eventualno Hrvatskom, Crnom Gorom i svima u regionu”, istakao je Dodik i dodao da je to pravo Republike Srpske.

Smatra da to nikoga ne vrijeđa, da Srpskoj pripada mnogo više po Dejtonskom ustavu od onog što danas ima.

“Nama se otima i mi ne želimo da tu otimačinu legalizujemo”, rekao je Dodik.

Saradnju Srpsku sa Srbijom, Rusijom, Kinom ocijenio je kao najbolju moguću, dodao je i da ne bježi od saradnje sa SAD, zemljama EU, kao i da je ponosan što su razvijeni dobri odnosi sa Mađarskom koja je doznačila isti broj vakcina i Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

“Evropske integracije da, ali integracije u NATO ne”, rekao je Dodik i napomenuo da i Nato u zaključcima sa njihovog samita kaže da je posvećen integracijama Ukrajine i Gruzije i saradnji sa BiH, a ne integracije.

Autor: Srna