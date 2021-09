Dodik: Ne krijemo planove da radimo na tome da RS bude nezavisna država

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovo je danas govorio o otcjepljenju RS te je izjavio danas povodom proslave praznika Svetih novomučenika jasenovačkih “ne kriju planove da rade na tome da RS bude nezavisna država”.

“Ovdje smo se okupili da obilježimo svetomučenike jasenovačke, da im se posvetimo u molitvi, da se prisjetimo ogromnog stradanja koje je bilo nepotrebno. Stradalo je mnogo ljiud, djece i žena, koji su, samo zato što su pripadali jednoj vjeri i naciji, bili mučeničkom smrću ubijani i na taj način Srpska pravoslavna crkva je posvetila njima obilježavanje svetih mučenika jasenovačkih“, rekao je Dodik okupljenim novinarima.

Dodao je kako “uvijek trebamo težiti miru, ali isto tako pamtiti i sva stradanja gdje god da su se desila”.

“Ovo je mjesto strašnog stradanja i mi Srbi ovdje kada dolazimo, svjesni smo činjenice koliko je ljudi ovdje pobijeno, koliko je i Jevreja i Roma i drugih naroda i antifašista, kako su se nekada zvali, mučenički ubijeno“, istakao je Dodik.

“Važno je da mi danas nakon iskustva koje je Jugoslavija imala, a koja nije dala rezultat koji se očekivao i koja se raspala u prvom obračunu da gradimo dobre odnose. Mislimo da je Hrvatska kao država i hrvatski narod, i Srbija kao nezavisna država srpskog naroda, i Republika Srpska koju mi živimo kao našu državu apsolutno osnova da se na dugoročni način riješe gotovo svi problemi među nama i to je ono prema čemu treba da težimo“, poručio je član Predsjedništva BiH u Jasenovcu.

Istakao je kako su se okupili danas u Jasenovcu da se sjete stradanja iz 1941. godine.

“Da se sjetimo činjenice kada je ovih dana daleke ‘41. godine ovdje formirano jedno od najzloglasnijih mjesta ubijanja Srba koje je moglo da smisli ljudski um u okviru tadašnje Nezavisne države Hrvatske koja je imala ideologiju da jednu trećinu Srba pobije, jednu prekrsti i jednu raseli. To pripada na neki način tome vremenu i u svakom slučaju mislim da treba da gradimo dobre odnose između Hrvatske i srpskih država – RS i naravno Srbije“, naveo je Dodik.

Dodik o “srpskom jedinstvu”

Komentarisao je i obilježavanje “srpskog jedinstva”.

Rekao je kako će se taj dan obilježiti 15. septembra te da “niko ne bi trebao da ima išta protiv toga”.

“Mi gledamo Ujedinjene narode i vjerujemo da je srpski narod, kao i hrvatski narod, i svaki drugi veliki narod, zaslužuju da obilježavaju praznike i datume kako oni to misle. Mi do sad nismo imali taj praznik, sada ga imamo i u RS i u Srbiji i proslavljamo ga. Drago mi je što ćemo u srijedu imati skupštine i Srbije i RS i donijeti Zakon o zaštiti ćirilice. To nije upereno protiv nikoga, ali je naše pravo da to radimo“, komentarisao je Dodik.

O spomeniku u Donjoj Gradini

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svom “Instagramu” objavio da je povodom 80 godina od osnivanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu i obnove spomen kompleksa manastira Jasenovac, završio dogovor sa Dodikom da se na prostoru Donje Gradine izgradi veliki memorijalni centar.

Dodik je kazao kako treba obilježiti sva mjesta stradanja i da svako stradanje treba biti upisano u arhive, kao i način na koji su stradali i da se to obilježava.

“Mi u RS vodimo računa i nama je veoma važno da preko ove rijeke u Gradini napravimo memorijalni centar i RS i Srbija su to dogovorili. Želimo prikazati savremeni prikaz prošlosti koja je bila traumatična za naš narod“, rekao je Dodik.

Šta kaže Dodik o “srpskom svetu”

“Priča o srpskom svijetu je priča o vrijednostima koje narod ima. To su vrijednosti vezane za našu vjeru, pismo, krsnu slavu, jezik… To se dešava i ovdje i ondje gdje žive svi Srbi, u svim srpskim zajednicama, bilo da su u Australiji ili na sjeveru Evrope. Svagdje gdje postoji srpska zajednica imaju pravo da afirmišu vrijednosti koje mogu da se sažmu u sintagmu ‘srpski svijet’. Oni koji to prikazuju kao neku teritorijalnu priču o ekspanziji apsolutno su usmjereni ka tome da podvaljuju i da lažu i niko nema nikakve namjere te vrste, ali isto tako ne bi trebalo da nam zabrane da upražnjavamo vrijednosti koje se mogu okupiti u sintagmu ‘srpski svet’“, izjavio je Dodik.

Odgovarajući na konstataciju da se “srpski svet” vodi u “Veliku Srbiju”, Dodik je kazao: “Kakva velika Srbija; bila je i velika Hrvatska, pa šta? To su floskule kojima se straše drugi. Naš projekat je veoma jasan – da ojačamo RS do te mjere da bude nezavisna država na ovim prostorima i tome smo posvećeni. Imamo legitimno pravo na to, kao što imaju Hrvati, Crnogorci, da i mi imamo RS na prostoru koja će biti nezavisna država. Mi te planove ne krijemo“, naglasio je Dodik.

Dodik ponovo o Schmidu

Njemačka kancelarka Angela Merkel danas će boraviti u zvaničnoj posjeti Srbiji, u okviru koje će se sastati s predsjednikom te zemlje Aleksandrom Vučićem.

Dodik je komentarisao kako će Merkel vjerovatno razgovarati o odnosima Srbije i Njemačke, a kazao je i šta bi joj on rekao:

“Što se tiče BiH, rekao bih da je ovo bila bespotrebna farsa vezana sa Schmidta kao nekog visokog predstavnika koji nije dobio podršku Savjeta bezbjednosti UN i da je u tom pogledu napravila problem i samom Schmidtu i nama, to bi joj rekao“.

Danas se u Jasenovcu služila liturgija u manastiru na kojoj su prisustvovali član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, ambasador BiH u Hrvatskoj Aleksandar Vranješ, direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, potpredsjednik Vlade Hrvatske Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac, predstavnici Vlade Srbije, princ Filip sa suprugom, predstavnici drugih crkava, Katoličke crkve, kao i vjernici.

