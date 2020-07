Dodik: NATO će svakako propasti jednog dana

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je epidemija virusa korona pokazala da je BiH potpuno nepotrebna i da su glavni faktor bile entitetske vlasti.

Dodik je ponovio da neke sitne koristi izvlače tek strani službenici koji stvaraju privid da potpuno neuspješnu zemlju održavaju uspješnom.



– Ne mogu te činjenice da se zamažu pričom o dalekim i neizvjesnim evropskim integracijama. Državu integrišu ljudi, a oni su ovdje veoma dezintegrisani – rekao je Dodik za “Politiku”.



Kao primjer izmještene logike tipične za prilike u BiH, Dodik je izdvojio objašnjenje američkog ambasadora za uvođenje sankcija njemu kao lideru SNSD-a.



– Američki diplomata je rekao da su mi one uvedene jer sam sprovodio izvorni Dejtonski sporazum, onako kako je napisan, što je protiv funkcionalne BiH i antidejtonski – precizirao je Dodik.



On je ocijenio da je činjenica da postoji Republika Srpska, koja I te kako može bez BiH, ali ne i obrnuto, te istakao kako će Srpska učestvovati u dogovorima o kretanju ka EU.



– Zapad ovdje želi mir i da sprovodi neku svoju koncepciju, obračunavajući se sa onima koji nisu njihovi sljedbenici, a podržavajući one koji to jesu. To onda zamotaju u priču o EU, pa nam pošalju 14 nesprovodivih zahtjeva – naglasio je Dodik.



Prema njegovim riječima, ako je Evropska komisija među zahtjeve uvrstila i taj da se nivo BiH mora ovlastiti da za evropska pitanja donosi obavezujuće odluke, ako o tome nema dogovora entiteta ishod tih evrointegracija je unaprijed veoma dobro poznat.



– Bošnjaci će na tome insistirati, pa će takva atmosfera onda pogodovati i onima koji se sve češće neskriveno hvale bosanskim nacionalizmom. Kada ih pitate šta je to, odgovaraju – upravljanje Bosnom na dobrobit svih. Istorija je pokazala da je to nemoguće – rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.



Kada je riječ o odnosima u BiH i prioritetima nakon imenovanja, kojima je okončano uspostavljanje vlasti u skladu sa rezultatima izbora 2018. godine, Dodik je ponovio da sve to samo svjedoči o neuspjehu BiH, da je to zemlja koja se drži pod moranjem.



– Dva od tri naroda koji žive u njoj ne žele ovakvu BiH. Ne žele je ni muslimani. Oni sanjaju neku svoju BiH, kao da su dominantni gospodari Mostara ili Banjaluke što unosi probleme. Ako u izvornom bošnjačkom identitetu postoji neka osobina, to je želja za dominacijom – istakao je Dodik.



On je rekao da kod Bošnjaka svi zagovaraju isto i da su svi složni u zalaganju za tobož građansku opciju, bez obzira na to da li su na krajnjoj ultradesnici, ljevici ili je riječ o “kosmopolitskim” profesorima.



Dodik je rekao da je poznato šta pod tim misle, te dodao da je to podvala Srbima i Hrvatima.



On je napomenuo da su Srbi potpuno svjesni da su kao narod redukovani, te podsjetio da ih gotovo nema u Hrvatskoj, a da teritorija duboke Krajine, oko Drvara i Glamoča, postoji kao panetnički srpski prostor.



Kada je riječ o NATO-u, Dodik je rekao da “ako postoji išta da nije nedorečeno, to je stav Srpske o NATO-u” i da u taj vojni savez ne žele ni vlast ni opozicija.



Čak i kada bi Srpska računala na ono što oni zovu dobrobitima članstva, Dodik je istakao da Srbi ne bi mogli da pređu preko onog što su im uradili i što im rade, te upitao zašto im nije ponuđeno osamostaljivanje u zamjenu za članstvo u NATO.



– Možda bismo mi tu udicu prihvatili. Evo, ponudite nam samostalnost, možda smo mi Srbi dovoljno promućurni da zaključimo da bi to bilo dobro za nas – dobićemo samostalnost, a NATO će svakako propasti jednog dana – zaključio je Dodik.

Autor: Srna