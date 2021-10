Dodik napao EU i Ameriku, pozvao srpski narod da ga prati: BiH će biti miran i stabilan prostor kada se raziđemo

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Predsjedništvo BiH više i ne postoji, a da su tome najviše doprinijeli predsjednica Evropske komisije Ursula van der Layen i predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel koji razbijaju BiH svojim direktnim aktima.

– Ako hoće s nama da razgovaraju da ostanemo u BiH, onda će morati da uvažavaju naše interese. Naš interes je veoma jasan, mi nemamo nijedan tajni interes. Mi ne sprovodimo razgradnju BiH kao teritorije. To će možda doći u nekoj od sljedećih faza ako se ništa drugo ne bude moglo desiti ovdje u budućnosti – rekao je Dodik za ATV.

On je naveo da na nedavnom sastanku sa Leyen nije htio da remeti atmosferu i nije pričao o unutrašnjim odnosima u BiH, ali da je ona savršeno dobro vidjela da je imala sastanak sa članovima Predsjedništva.

– Sva trojica smi imali primjedbe u vezi sa nekim procesima vezano za evropsko pridruživanje i savršeno dobro zna da bez odluke Predsjedništva BiH nema ništa. I Michel to isto tako dobro zna i oni upute poziv predsjedavajućem /za Samit u Sloveniji/ – naveo je Dodik.

On je ocijenio da Predsjedništvo BiH više i ne postoji poslije dešavanja u UN i ovog što se desilo, te dodao da međunarodna zajednica razbija BiH. Dodik je naglasio da se sada vidi da je koncept da ne postoji Republika Srpska.



On je ocijenio da se nada u BiH jedino može probuditi ako se počnu uvažavati narodni interesi.

– A oni ne daju da se uvažavaju narodni interesi i onda optužuju domaće lidere i političare da su nešto krivi, bez obzira iz koje nacije. Ta kamuflaža o nekoj pomoći koju mi treba da dobijemo od njih apsolutno je vidljiva baš u tome – istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, oni su napravili atmosferu da odavde ljudi odlaze.

On je naglasio da je to sve kamuflaža i da današnji sastanak u Sloveniji koji govori o evropskoj perspektivi ništa ne znači i da je totalno licemjerno.

– To je odnos `to su ljudi niže vrijednosti, nećemo sa njima da razgovaramo`. To je ta evropska perspektiva sa stanovišta Evrope. Mi savršeno dobro znamo da Francuska i Holandija ne daju proširenje i da od toga nema ništa, a oni stalno glume neku priču kao eto mi smo dobri. Niste dobri, lažete, nema evropske perspektive. Ne date Srbiji da uđe u EU dok ne prizna Kosovo – ukazao je Dodik.

On smatra da BiH treba da se vrati na unutrašnji dogovor o nekoliko stvari i to u okviru izvornog Dejtona i da to održi, a da sve ostalo ne funkcioniše.

Prema njegovim riječima, narod treba jednog dana izaći na referendum i donijeti odluku o svojoj samostalnosti.

– Ovaj narod se mora uvjeriti da on odlučuje o tome, a neki stranci i da nije važno koji Amerikanac dolazi na mjesto ambasadora, nego je važno šta je narodna volja i da li ima dovoljno karakternih lidera koji mogu da iznesu politički proces koji nije ni malo jednostavan. Taj politički proces traži da se to sve osmisli na pravi način, traži da se to sprovede na miran način, ali isto tako ne oklijevajući da pokažemo naše namjere – naglasio je Dodik.

Dodik je rekao nema pravo da iznevjeri narod koji je glasao za njega time što bi pokazao strah pred Amerikom ili bilo kojom silom. On je istakao da novi američki ambasador nema ništa sa evroatlantskim integracijama BiH, za koje se, navodno, zalaže u Senatu SAD.

– Ne znači da to može zato što smo mi mali, pa valjda bi oni veliki trebalo da nas poštuju, jer je u tome veličina velikih. Međutim, oni ignorišu male – poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je američki način pomaganja poznat, te poručio da treba da prestanu da upravljaju BiH, jer je sve što je učinjeno, učinjeno pogrešno i da narod ima pravo da odlučuje.

On je ponovio da je BiH neodrživa i da je svima u Evropi to jasno.

– Prostor BiH će jednoga dana biti miran i stabilan i imaće značajan ekonomski potencijal i razvoj kada se mi raziđemo i kada svako bude svoja mala država u kojoj će se izvršiti potpuna demilitarizacija – rekao je Dodik.

Dodik kaže da su mu neodrživost BiH potvrdila i tri premijera i dva predsjednika zemalja članica EU.

“Rekli su da je svima u Evropi jasno da od BiH nema ništa i svima je jasno kao će to na kraju završiti. Samo je pitanje do kada”, rekao je Dodik.

Autor: Oslobodjenje.ba