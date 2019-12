Dodik: Nama novac ne treba, a ne trebaju nam ni migranti

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je danas u Ljubljani nakon susret s predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom, da su razgovori potvrdili dobru saradnju i prijateljske veze, piše N1.

Dodik je rekao da je Slovenija važna članica Evropske unije.

”Mislim da su razgovori potvrdili dobru saradnju. Mogu da potvrdim kao predstavnik RS-a da dobra saradnja ojačava naše prijateljske veze. Slovenija je važna članica Evropske unije. Iskazali smo svoju nezadovoljstvo činjenicom da poruke koje se sada šalju prema Zapadnom Balkanu – nisu dobre”, ispričao je Dodik.

Prema njegovim riječima, razgovaralo se i o pitanju migracija i odlaganju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

”Stvar je stečena, migranti su došli, isporučeni nama. Zemlje Evropske unije moraju da vode odgovornu politku. Zahvalan sam predsjedniku Pahoru na razumijevanju da ovo pitanje treba rješavati zajednički. Teška humanitarna kriza je u centru pažnje mnogih medija. Želim da kažem da nama novac ne treba, a ne trebaju nam ni migranti. Što se tiče Trgovske gore, stav BiH i RS je jasan, on je isti. Pristojno bi bilo da to ne izaziva probleme trećima i to je nešto što ćemo nastaviti da problematizujemo na taj način. Hrvatska je potrebna da na pravi način razumije stavove same Bosne i Hercegovine. Slovenija i Hrvatska moraju da vode račune o Bosni i Hercegovini”, dodao je on.

Predsjedavajući i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik borave u zvaničnoj posjeti Republici Sloveniji, gdje im je u Ljubljani priređen svečani prijem uz najviše vojne počasti.

Ceremonija svečanog dočeka s vojnim počastima upriličena je na Kongresnom trgu u Ljubljani gdje ih je dočekao predsjednik Slovenije Borut Pahor. Nakon svečanog dočeka, bit će održan sastanak članova Predsjedništva BiH s predsjednikom Republike Slovenije u Predsjedničkoj palati. U prijepodnevnim satima bit će održan i zvanični sastanak delegacija BiH i Republike Slovenije.

Autor: Radiosarajevo.ba / N1