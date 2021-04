Dodik nakon sastanka s Vučićem: RS neće voditi rat ni za svoju samostalnost

Nakon sastanka Savjeta za saradnju između RS i Srbije medijima su se obratili predsjednica RS Željka Cvijanović, predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik te predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Cvijanović se na početku zahvalila pomoći koju Srbija daje RS, ali i FBiH u borbi protiv pandemije.

Istakla je da je razgovarano i o projektu Banja Luka – Beograd te o izgradnji aerodroma u Trebinju.

– Nama treba stabilnost, nadam se da ćemo je postići jačanjem ekonomije. U našoj saradnji nema ništa loše, želimo samo dobro našim građanima – kazala je Cvijanović.

Dodik je istakao da RS do sada nikada nije imala značajniju posjetu delegacije Srbije RS-u.

– Našom saradnjom ne želimo nikog da ugrozimo. Srbija vodi računa o RS, predsjednik Vučić to najbolje čini. Danas se RS može pohvaliti brojnim projektima koje je Srbija napravila u RS – istakao je.

Rekao je i da je Vučića upoznao sa trenutnom političkom situacijom u BiH koja je veoma loša.

– Iz Sarajeva čujemo zahtjeve za eliminaciujiom RS. Problem im predstavlja i Srbija. Pokušavaju da nam nalijepe etikete koje nisu pristojne. Pitaju me kako je moguće kako da živimo s nnjima u FBiH. RS neće voditi rat ni za svoju samostalnost. RS se hoće graditi. Nema tri posto Srba koje razumiju trenutnu politiku. Oni hoće da ukinu RS i to je SDA napisala u deklaraciji. Jasno su kazali da im je politički cilj eliminacija RS. To je realna opasnost – istakao je Dodik.

