Dodik nakon sastanka s Eskobarom: Međunarodne sankcije trebaju biti podnesene protiv svih onih koji zveckaju oružjem

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon sastanka sa Gabrijelom Eskobarom (Gabriel Escobar), specijalnim izaslanikom SAD za zapadni Balkan, kazao je da je sastanak protekao dobro.

– Raščistili smo neka naša pitanja koja nisu bila jasna i korektna. Ovi razgovori su imali nekoliko tema. Prva od njih jeste uzavrela atmosfera vezana za stalno pominjanje neke mogućnosti konflikta i rata. On i ja smatramo da je to tema koja nema nikakvog realnog osnova. Da je to bilo ili se govorilo o strani onih koji su htjeli da prodube dodatnu atmosferu nepovjerenja i da je u tom pogledu apsolutno jasno da ni ja ni bilo ko iz RS rat kao opciju nije prozivao ni u jednom trenutku. Oni koji su to činili imaju priliku da to rade.

Saglasni smo da treba sačuvati stabilnost i mir. Ja sam rekao da svi oni koji zveckaju oružjem, treba da budu protiv njih podnesene međunarodne sankcije – rekao je, između ostalog, Dodik.

Dodao je da on prema Dejtonskommirovnom sporazumu nema problem.

– Vidimo probleme u stalnom otimanju od RS. Njemu sam rekao da nemamo namjeru da narušavamo teritorijalni integritet. Rekli smo da pripremamo dokumente što se tiče nekih osnovnih stvari, rekli smo da ćemo ići na NSRS, da ćemo povući saglasnosti koje se tiču povlačenja vojske, VSTV-a, indirektnog oporezivanja.., – naveo je Dodik.

Kazao je da Oružane snage ne mogu da ispune kvote kada je u pitanju zastupljenost Srba i Hrvata u Oružanim snagama.

– Veoma važno je znati da oružane snage BiH ne mogu da popune kvote za Srbe i Hrvate kako je predviđeno, neće ljudi da idu u tu vojsku. Ne želimo da ta mjesta popunjavaju Bošnjaci i da dobijemo muslimansku vojsku nekada. Sve sam to rekao Eskobaru – rekao je Dodik.

Dodao je da Eskobar njihove prigovore smatra frustracijama.

– Da, mi jesmo isfrustrirani – rekao je Dodik.

Naveo je i da je razgovarano o ekonomskim pitanjima i pitanjima “Otvorenog Balkana” te je istakao da je on zagovornik toga te da je on to i potencirao.

– Nemam ni jedan razlog da ne damo podršku toj priči, ono što je ključno u našoj politici – rekao je Dodik.

Poručio je da je zadovoljan sastankom

– Isključili smo mogućnost ratne opcije, opet ponavljam – istakao je Dodik.

Ustavni sud je prema Dodiku – vrhunska prevara.Kazao da je Eskobar njegov dobar poznanik.

– On je moj dobar znanac. Znam koliko je ambiciozan, vjerujem da zna da sam i ja isti. Želim da zaštitim srpski narod, ni na štetu bilo kojeg drugog naroda – istakao je Dodik, koji je pojasnio susret sa Janezom Janšom.

Autor: Avaz.ba