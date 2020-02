Dodik najavljuje RS-exit: Može da dođe i Tramp, ali mi ne odustajemo

Do kraja mjeseca SNSD i HDZ BiH će predati prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH



Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je kako očekuje da Narodna skupština Republike Srpske sutra na posebnoj sjednici jedinstveno odbaci “antidejtonsko djelovanje Ustavnog suda BiH” i istakao da Srbi u BiH, ukoliko žele da opstanu, očuvaju imovinu, indentitet i Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) moraju odgovoriti na “pokušaj razvlašćivanja RS”.

-U parlamentu očekujem da će sve parlamentarne partije iz Republike Srpske biti jedinstvene u nastojanju da potvrdimo ranije utvrđeni stav na sastanku kod predsjednika RS, gdje smo rekli da je ovim pređena crvena linija – rekao je Dodik večeras za ATV.

On očekuje da će na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske biti manifestirano jedinstvo u odbacivanju, kako je rekao, “kriminalnog djelovanja Ustavnog suda BiH”, koji je ranije presuđivao da imovina pripada entitetima, na osnovu čega je i sprovedena privatizacija državne imovine.

-Nekoliko puta je to potvrđeno i kroz odluke visokih predstavnika ranije dok su oni imali tu faktičku moć. Potvrđeno je to čak i odlukom da je državna i javna imovina Brčko distrikta vlasništvo distrikta, a isto tako i federalna imovina. Odjednom se sada sve referira samo na imovinu RS – kaže Dodik.

Novi zakon



On je naveo da će novi zakon o Ustavnom sudu BiH, koji bi se uskoro mogao naći u parlamentarnoj proceduri u Sarajevu, sadržiti način izbora sudija iz BiH, te istakao da bi izbor šest domaćih sudija ostao kao i sada, dok bi trojicu iz BiH, koji bi zamijenili sadašnje strane sudije, biralo Predsjedništvo BiH po sistemu Srbin – Hrvat – Bošnjak i da ih potvrđuje Dom naroda.

Dodik je najavio da će do kraja mjeseca, SNSD i HDZ BiH predati u Parlament BiH prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH.

-Vjerujem da ćemo to učini zajedno, mi iz SNSD-a, iz Republike Srpske i HNS, odnosno HDZ, ići ćemo na Parlament. Naravno nema odluke, ako ne glasaju Bošnjaci, ali oni moraju da objasne zašto ne glasaju. Da li ćemo mi prihvatiti tu njihovu argumentaciju zašto neće, pa se vratiti u Parlament o tome ćemo procjenjivati, ali je vjerovatnije da nećemo prihvatiti i da ćemo se vratiti u Narodnu skupštinu i onda donijeti čitav jedan plan koji bi se mogao nazvati RS-egzit – naveo je Dodik i istakao da je i razdruživanje Velike Britanije i EU dobar primjer da se sve to može učiniti mirno.

Dodik je istakao da je dobro što RS ima značajan nivo saglasnosti sa političkim predstavnicima hrvatskog naroda u BiH da se zajedno zalažu za to da sudije stranci odu iz Ustavnog suda BiH.

-To se vidjelo i jučer kada je HNS rekao da je i njihov prioritet da strane sudije odu iz Ustavnog suda. Sada imate situaciju da od tri konstitutivna naroda, predstavici dva smatraju da to pitanje treba da se riješi, a onda Bošnjaci kažu mi se ne bojimo. Šta se imaju bojati? Niko njih ne napada Republika Srpska, niti ima plan, nit resurs, niti hoće, niti ima teritorijalne pretenzije prema Federaciji BiH. Čega se oni boje, kome oni to podvaljuju. I onda kažu – neće ultimatum proći, koji ultimatum? – pita Dodik.

Dodik kaže da će sve biti demokratski predloženo, te da bošnjački predstavnici mogu da to odbiju, ali će to morati da obrazlože.

-Nakon toga mi ćemo odlučiti šta ćemo dalje. Nakon toga, vjerovatno, slijedi proces koji treba da se završi referendumom – naveo je Dodik.

Razvlašćivanje RS



On je rekao i kako Srbi u BiH, ukoliko žele da opstanu, očuvaju svoju imovinu, pravo, indentitet i SPC moraju da odgovore na “pokušaj razvlašćivanja RS”.

-Kada bi nam uzeli, sve i šume i puteve i ostalo, onda bi sigurno nametnuli neki zakon, onda bi se žalili u Sarajevu kako SPC uzurpira, pa bi Ustavni sud rekao da to mora da bude imovina BiH i onda mi ne bismo imali svoju crkvu. To je to rušenje koje bi mi trebalo da trpimo. Ja sam potpuno uvjeren da bi to baš tako bilo i zato ćemo mi donositi naše odluke – rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je sadašnji Ustavni sud BiH jedini ustavni sud na svijetu koji tako funkcionira, odnosno ima strane sudije koji odlučuju punih 25 godina.

-Oni funkcioniraju po vlastitim pravilima koje su sami sebi propisali i pribavili sebi nadležnosti koje nijedan Ustavni sud nigdje na svijetu nema – rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Republika Srpska ne smije da odustane od legitimne borbe i da u ovoj situaciji mora da pokaže politički karakter.

-Može da dođe ko god hoće, može da dođe i predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) i da traži da odustanemo od ove priče i da pustimo da Ustavni sud funkcionira ovako. Mi ne smijemo to da uradimo – poručio je član Predsjedništva BiH.

Autor: Avaz.ba