Dodik najavio referendum za “srpsko Sarajevo”, Ivanića nazvao ser**om, a Ešdauna kretenom

Organizujte referendum i vratite naziv “srpsko Sarajevo”. Imamo to pravo, to nam niko ne može zabraniti. Predlažem da to uradimo već na proljeće, poručio je Milorad Dodik na sinoćnjem predizbornom skupu SNSD-a u Lukavici, u Istočnom Sarajevu.

Prisutne je podsjetio na riječi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je kazao da se neke strane ambasade miješaju u izbore u manjem bh. entitetu, a da njegov protivkandidat Mladen Ivanić tvrdi da se upravo Srbija miješa u izborni proces u BiH. Dodik tvrdi da je Ivanić to kazao kako bi onemogućio Vučića da 5. oktobra, dva dana uoči izbora, prisustvuje otvaranju bolnice “Srbija” u Kasindolu.

– Time je Srbiji nanio ozbiljan udarac. U izbore u BiH se miješaju Kormakova administracija i britanska Ambasada i još neke evropske zemlje pokušavajući na vlasti održati Šarovića i onog sklepanog Mektića. A ako predsjednik Srbije to kaže, onda vjerujte da on ima ta saznanja – riječi su Milorada Dodika.

U obilju sinoćnjih loših i prostačkih poruka aktuelnog predsjednika Republike Srpske izdvojila se slijedeća:

– S vama moram biti prisan pa ako nešto opsujem ne zamjerite. Kakav seronja može biti čovjek da ode u Sarajevo i da ne postupa pod zastavom RS. To ne nalazim u sebi, nego u liku i djelu Mladena Ivanića. Ja to neću raditi. Tražit ću odmah da tužimo Pedija Ešdauna (Paddy Ashdown), onog kretena koji nam je nanio najveće zlo. Ako neće prihvatiti da istaknemo zastavu RS u onoj tamo zgradi (Predsjedništvo BiH, op.a.), onda neće imati ni svoju. Ako neće da prihvate RS zašto bih ja prihvatio BiH.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska će se i ubuduće vezivati za Srbiju i Rusiju.

– U nedjelju ću biti s Putinom i prenijet ću mu pozdrave – zaključio je Dodik u Lukavici.