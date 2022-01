Dodik najavio dolazak predstavnika Rusije, Kine i Srbije na proslavu 9. januara

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je da na proslavu neustavnog dana Republike Srpske 9. januara, dolaze predstavnici Rusije, Kine, Srbije, te istakao da će ove godine biti još više gostiju i prijatelja koji su privrženi pravu da RS bude ono što jeste.

Ustavni sud BiH je nazvao “inkvizicionim i antisrpskim” zbog odluka o neustavnosti 9. januara kao dana RS, da je na obilježavanje ovog dana dolazio i visoki predstavnik, a da se nakon te odluke sve promijenilo.

– Kada su ukidali dan Republike Srpske rekli su da to vrijeđa osjećanje muslimana. To nije tačno! Skupština se desila, slučajno ili namjerno, 9. januara 1992. godine na vjerski praznik posvećen Svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu. Mi ostajemo pri tome, to je činjenica – izjavio je Dodik gostujući sinoć na TV “Happy”.

Rekao je i da je u “proteklih 30 godina sve bilo protiv RS, ali je ona opstala”. Kazao je da o tome kakva je BiH govori i to da narodi koji tamo žive nemaju ni jedan zajednički praznik, pa je čak i uoči ove Nove godine plasirana priča u dijelu Federacije BiH da je Djed Mraz u BiH nepoželjan.

– Mi trebamo da se izborimo za ono što je ostalo. RS je uspjela da se očuva na ljubavi ljudi. To je fascinantno. Mi živimo na toj ljubavi – rekao je Dodik.

Autor: Avaz.ba