Dodik: Možemo riješiti pitanje kandidatskog statusa

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je u intervjuu “Jedan” BHRT-a izjavio kako naša zemlja ima šansu da riješi pitanje kandidatskog statusa, te da Evropa neće insistirati da sve preporuke budu riješene prije dobijanja tog statusa.

“Ovo je dobro vrijeme u kojem možemo riješiti pitanje kandidatskog statusa. Preporuke EU su veoma teške, ali Evropa ne insistira da sve mora biti riješeno, već treba početi rješavati te pereporuke”, naglasio je Dodik.



Dodik je pozdravio investicijsaki paket EU i opredjeljenje za proširenje, ali i dodao kako su sada uvjeti za proširenje daleko nepovoljniji, te da čak 16 zemalja, sadašnjih članica, danas ne bi ispunili kriterije za prijem u Evropsku uniju.



Dodik kaže kako i pored zahtijeva iz Brisela, nikada neće pristati na prenos nadležnosti sa entiteta na državu BiH.



“Ja sam rekao, Dejtonski izvorni sporazum, onako kako je napisan, konstitutivnost naroda, ovlaštenja koja su data entitetima je ono što nas zadovoljava da budemo u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina koju su revidirali visoki predstavnici, nametnuli rješenja, oteli nadležnosti za nas je neprihvatljiva. Ja to svugdje govorim. Nismo spremni prebacivati nadležnosti na nivo BiH. Ako zbog toga stanemo, staćemo”, rezolutan je član Predsjedništva BiH.



Posjete Beogradu i Zagrebu



Dodik objašnjava posjete Zagrebu i Beogradu time da “treba svi da se čujemo”, te da nije niko lud da pomisli da on može ubijediti nekoga u Zagrebu da bude protiv Bošnjaka.



“U Beograd sam išao sa gospodinom Čovićem i bio sam sa Predsjednikom Vučićem. Razgovarali smo o tome da je Srbija nesumljivo postala zemlja koja predvodi region u mnogim reformama i evropskim integracijama. I mislim da je Srbija na dobrom evropskom putu. Ona ima jednu omču koja se zove Kosovo, ali sve ostale koje su u sjeni te priče o Kosovu, u Srbiji napreduju i rješavaju se”, govori Dodik za BHRT.



Svoju izjavu kako su Srbi i Hrvati najvažniji narodi na ovim prostorima, Dodik je obrazložio ovako.



Znalo se da Jugoslavija zavisi od odnosa između Hrvata i Srba i svih drugih. Nikada nisam polazio od želje da nekoga majoriziram ili da nekome uskratim identitet. Moj problem je uvijek bio ako meni neko uskraćuje identitet”.



Pojasnio je da je uskraćivanje njegovog identiteta insistiranje na “bosanskom jeziku”.



“Ako sam građanin Bosne i Hercegovine i pripadnik konstitutivnih naroda, onda sve što ima prefiks Bosna mora da bude stvar dogovora. A ne da se to zgrabi i da neko to koristi samo za sebe. To je neprihvatljivo, pogotovo u sferi jezika kada imate srpski kao tradicionalni, hrvatski koji je ovdje prisutan i bošnjački…bosanski koji se tek kolokvijalno spominje u zadnjih dvadeset, trideset godina. On nije prije toga ni postojao”, rekao je Dodik za BHT1.



Država za Srbe u BiH



Milorad Dodik je potvrdio ranije navode prema kojima mu je nuđena države za Srbe u Bosni i Hercegovini, ali nije htio reći koji su mu briselski političari to nuditi.



“Jedan je rekao da šta god mi činili, BiH nije uspješno homogenizirana i ne može da profunkcioniše i jednog dana ćemo morati da damo državu Srbima. A drugi, koji je to slušao rekao je: Ako ćemo to morati, zašto da to ne uradimo sada, govori Dodik odbijajući da kaže imena diplomata sa kojima je razgovarao.



Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske govori kako nikada nije lobirao u Moskvi da predsjednik Vladimir Putin primi državno Predsjedništvo BiH u punom sastavu. Kaže kako nije imao ovlaštenja da pregovara o tome, te da “Komšić i Džaferović nikada nisu bili zainteresirani da idu u Moskvu”.

Bez insistiranja da bh. Ambasada u Izraelu promijeni mjesto



Dodik, vjerovatno, neće insistirati na premještanju ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim.



“Ovdje u Bosni kažu da mi podržavamo Amerikance, ali kada Amerikanci predlože da ambasada ide u Jerusalem onda se protivimo tome. Dakle, ja sam samo htio da vidim tu situaciju”, rekao je član Predsjedništva BiH.



Nakon podsjećanja da je izjavio kako je pitanje izmještanja ambasade pokrenuo jer je to “mala cijena za veliku dobrobit koju BiH može dobiti od SAD-a kojima je izraelsko pitanje konstatnta vanjske politike, dok u isto vrijeme nije podržao nezavisnost Kosova, iako je i to konstanta američke politike, Dodik je kratko dodao:



“Pa dobro, svi imamo svoje stavove”.



Dodik: Bio sam legitimni premijer 1998. godine



Milorad Dodik smatra da je bio legitiman premijer Republike Srpske i nakon što je 1998. godine u Bijeljini izabran sa 20 glasova poslanika Bošnjaka i Hrvata.



“Šta je sporno? U Ustavu piše da je u Republici Srpskoj većina od 42 dovoljna za izbor vlade i predsjednika Vlade i ja sam to imao. Dakle Ustav prihvata činjenicu da postoje poslanici iz različitih naroda i da oni imaju jednaka prava, kao što je to i danas”.



U intervjuu “Jedan” Milorad Dodik govori i kako je jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu funkcioniranje na bazi zajedničkih interesa.

Autor: BHRT