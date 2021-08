Dodik: Mi nemamo visokog predstavnika

Ako Savjet bezbjednosti kaže da je Christian Schmidt novi visoki predstavnik u BiH, to će biti prihvaćeno – rekao je u Mostaru Milorad Dodik član Predsjedništva BiH.

Sve dok se to ne desi, ističe Dodik, on je stranac koji ne može da donosi zakone i nameće ih u BiH, bez obzira na njihov sadržaj, piše RTRS.

– To ne može čak i po bonskim ovlaštenjima. I druga važna stvar, mi u BiH nemamo, formalno pravno gledano, a što se nas Srba i suštinski tiče, mi nemamo visokog predstavnika. Ovaj što je ovdje, on se nešto folira i nešto predstavlja, ali on nije izabran na način kako je to predviđeno. Bošnjacima to valja, nama ne valja – poručio je Dodik.

Dodik je izjavio i da je čovjek sa najviše prijava, ali da Srbi nisu podanici i ne žele strance koji će o njima odlučivati.

Autor: Vijesti.ba