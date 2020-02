Dodik: Mi ćemo tražiti novi referendum

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ostalim predstavnicima Srba u regionu, ponovio je stavove koje je iznosio u javnosti prethodnih dana.

– Drago mi je što smo imali priliku mi iz Republike Srpske da ih upoznamo o novonastaloj situaciji u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj. Drago mi je da su sastanku prisustvovali i predstavnici Srba iz drugih zemalja regiona. Ranije donesena deklaracija SDA, da se ne samo simboli RS, nego sada i imovina RS poništi i prebacuje na nivo BiH, urušava Republiku Srpsku. Zapadne zemlje to podržavaju i ljudi u RS to znaju – rekao je Dodik.

Kaže da je predsjednika Srbije Vučića upoznao s tim detaljima.

– Oni koji su za urušavanje RS reći će da se moraju poštovati odluke Ustavnog suda. Međutim, imajući u vidu to, ne može da bude prihvatljivo. Zbog toga vlada nezadovoljstvo u RS. Prijeđena je crvena linija. Ovim putem želimo u dogledno vrijeme donijeti odluku o samostalnosti – rekao je Dodik.

Dodao je da je Bakir Izetbegović prije tri dana rekao da je „Ustavni sud naš mehanizam“.

– To znači mehanizam za ukidanje RS. I mi se zalažemo za očuvanje mira i stabilnosti i nećemo uraditi nijednu mjeru kako bismo urušili taj mir. Konačno, narod će odlučiti. Mi ćemo tražiti novi referendum, bez obzira koliko su puta to osporavali. Dođe trenutak kada narod ne može više da dozvoli da ispadaju glupi i kako smo prevedeni žedni preko vode. Može se desiti samo promjena aranžmana za Ustavni sud u kojem neće biti više stranaca. Oni donose odluke tako što najčešće tri stranca i dva Bošnjaka donose odluke protiv RS i je li onda mi to treba da poštujemo – rekao je Dodik, dodajući da poštuju politiku Republike Srbije, ali da oni vode autentične politike.

