Dodik kritikovao Komšića i Džaferovića: Nedoraslim ponašanjem nanijeli štetu BiH

Član i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da su dvojica članova Predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić nedolaskom na sastanak sa šefom diplomatije Ruske Federacije Sergejem Lavrovom i “tim nedoraslim ponašanjem nanijeli štetu upravo onome za šta se formalno zalažu a to je BiH, koja je imala tu čast da je posjeti jedan od vodećih svjetskih diplomata”.

“Ono za šta bi meni trebalo nekoliko sati da ministru spoljnih poslova Ruske Federacije objasnim o BiH, Komšić i DŽaferović su pokazali svojim nedolaskom na sastanak. Ako su mislili da time omalovaže jednu svjetsku velesilu ispali su smiješni i pred svojim narodom i pred svjetskom političkom scenom”, istakao je Dodik komentarišući nedolazak Komšića i DŽaferovića na saasatanak ruskim šefom diplomatije koji boravi u zvaničnoj posjeti BiH.

Dodik je rekao da “sve što su eventualno imali da primjedbuju ruskom šefu duplomatije dva člana Predsjedništva mogli su da to učine direktno, na teritoriji koju smatraju svojom, ali nisu smjeli i izabrali su da se sa svojom netrpeljivošću prema Ruskoj Federaciji obračunavaju navodnim argumentima, koji su drugo ime za diplomatskli skandal”.

“Sergej Lavrov odlično zna da Republika Srpska ima svoja zvanična obilježja koja koristi na osnovu ustava i zakona. Zbog čega bi ministar Lavrov problematizovao nešto što crpi uporište u Dejtonskom mirovnom sporazumu za čije poštovanje se zalaže Ruska Federacija, a na osnovu kojeg postoji i BiH. Ako je stav Ruske Federacije o neophodnosti gašenja institucije visokog predstavnika bio razlog za nedolazak članova Predsjedništva, to je tek skandalozno”, naglasio je Dodik, upitavši “nije valjda da se ministar spoljnih poslova Ruske Federacije zalaže za unutrašnji suverenitet BiH a dva člana Predsjedništva navijaju da BiH ostane protektorat”.

On je naveo da je zbog svega toga rekao da je njihov “nedolazak najslikovitije objasnio dubinu problema u kojima tavori BiH”.

“Ako su ovim htjeli da se dodvore Bošnjacima, nadam se da će im znati objasniti zbog čega BiH trpi finansijsku štetu, zašto pada broj radnih mjesta ako Ruska Federacija odluči da na ovaj skandal odgovori preko smanjenja privredne saradnje”, rekao je član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je naglasio da je kao predsjedvajući Predsjedništva BiH jutros u Sarajevu “ugostio šefa ruske diplomatije, imao odličan sastanak i raduje se svakom susretu sa njim ili bilo kojim visokim zvaničnikom ove prijateljske države”.

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović nisu jutros prisustvovali sastanku sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, koga je na kraju ugostio samo predsjedavajući Milorad Dodik.

Komšić je na konferenciji za novinare u zgradi Predsjedništva BiH istaknuo dva razloga za takvu odluku: nedostatak državne zastave na sinoćnjem sastanku Dodika i Lavrova te izjavu Lavrova kojom pozdravlja rezoluciju o vojnoj neutralnosti Narodne skupštine Republike Srpske.

“Lavrov zna da takve odluke može donijeti samo država, a u donošenje su učestvovali i predstavnici RS-a kao i gospodin Dodik. On je svojim postupcima pokazao nepoštivanje ustavnog sistema i države Bosne i Hercegovine”, smatra Komšić.

Član Predsjedništva Šefik Džaferović poručio je da BiH ima svoj ponos i želi poslati jaku poruku te da svi moraju poštovati odluke koje su donijeli svi narodi u BiH.

“Želimo ovako sačuvati dostojanstvo i ponos domovine BiH. Ruska Federacije je velika država, svjetska sila. BiH nije svjetska sila, ali je vrlo važna i značajna država u svijetu. Imamo svoj ponos i želimo da kažemo šta mislimo u datom trenutku”, kazao je Džaferović.

Naveo je kako Ruska Federacija tvrdi da poštuje Dejtonski mirovni sporazum, poštuje suverentitet i teritorijalni integritet BiH. Međutim, dodao je, jučerašnje izjave Lavrova koje se ponavljaju kroz ponašanje ambasadora Rusije u BiH govore nešto drugačije.

“Poštovati Dejtonski mirovni sporazum znači poštovati i sve njene anekse. Prvo što se spominje je država BiH, njen kontinuitet, institucije i zastava i grb. To su simboli BiH i njenih institucija. To se mora poštovati, a to jučer nije ispoštovano”, poručio je.

Autor: Srna / N1