Dodik: Ko drži još ozbiljno do Željka Komšića, završili smo “personalno i politički”

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u razgovoru za “N1” da je sa svojim kolegom iz ove institucije Željkom Komšićem, završio “personalno i politički”.

Naime, Komšić je podnio krivičnu prijavu protiv Dodika zbog njegovih izjava na obilježavanju godišnjice Trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH, koji kako je rekao Dodik baštini tradiciju Vojske Republike Srpske.

“Tužio je, vidjećemo šta će biti, tužio je i prošli put”, istakao je Dodik za “N1”, prenosi “RTRS“.

Kako je predsjedavajući Predsjedništva BiH potom pojasnio, dosad je imao mnogo prijava i raznih prijetnji. Komšićev potez ocjenjuje “političkom igrom”.

“Ko drži još ozbiljno do Željka Komšića, pustite kraju. Sto prijava sam imao dosad, stalno mi prijete nečim, prije dvije godine su mi htjeli pretresati kuću i uzimati stvari. Eto mu njegova tužba, što se mene i njega tiče, politički smo završili. Pošto smo dio jednog istog tijela, pokušao bih da shvatim o čemu se radi, ali on se odlučio za takvu stvar. On igra svoju političku igru i to pripada ljudima koji su politički marginalni. Završili smo, personalno smo završili, politički nemamo šta da radimo. Ono što bude u interesu naroda kojeg ja predstavljam, naravno da ću podržati, ja ne mogu da biram članove Predsjedništva”, dodao je Dodik.

Dodik je ocijenio da se previše pažnje poklanja pitanjima poput uniforme vojnika Oružanih snaga, a prema pitanjima poput rominga.

“Evo ja njega više nikada neću tužiti”, poručio je Dodik u razgovoru za “N1”, te dodao:

“Napravili smo nešto u Predsjedništvu s romingom koje sada neće niko u Savjetu ministara da provodi pa me pozivaju u Evropi. To nikoga se ne tiče, to što možemo da izgubimo priču o jeftinom romingu, to nikog ne zanima ali zanimaju uniforme”, naglasio je on.