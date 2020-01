Dodik: Izmjena Dejtona bi bila smrtna presuda za BiH

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da bi izmjena Dejtonskog sporazuma, o čemu su prema pisanju medija razgovarali hrvatski predsjednik Zoran Milanović i turski Redžep Tajip Erdogan, bila smrtna presuda za BiH.

Dodik je rekao da je Dejtonski sporazum stvorio BiH koja je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.



– Međunarodna zajednica je, putem visokog predstavnika, učinila sve da razvali Dejtonski sporazum i on je u velikoj mjeri degradiran. Bonska ovlaštenja nisu zakonita, niti u skladu sa Dejtonom, a visoki predstavnici su učinili sve da krše ovaj sporazum i devastirali su ga uzurpirajući prava i bespravno prenoseći nadležnosti na nivo BiH – naveo je Dodik.



On je ocijenio da su u zabludi oni koji žele da na nekom međunarodnom forumu pokušaju da mijenjaju Dejtonski sporazum.



– Ukoliko se taj posao stavi na međunarodnu zajednicu mislim da bi to bila smrtna presuda za BiH – poručio je član Predsjedništva BiH.



Dodik je povodom skidanja tačke o potvrđivanju imenovanja Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice sa dnevnog reda današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, istakao da SDA zahtijeva da se ponovo prave dogovori i da to namjerno radi.



– Nema nijednog razloga da se Božović ne imenuje. On je prošao provjere Centralne izborne komisije i Agencije za istrage i zaštitu koji su dali pozitivan stav, bez obzira na pokušaje u Federaciji BiH da se Božović inkriminiše. Protiv njega se ne vodi nikakav krivični postupak – rekao je srpski član Predsjedništva BiH.



Prema njegovim riječima, to je namjerno napravljeno kako bi se zadržala priča da musliman Bošnjak koji sada, kao zamjenik, rukovodi tim ministarstvom neke stvari operativno može da uradi.



– Vidjećemo kako će se to odvijati. Mi smo ispoštovali sve. Ni meni se nisu dopali neki kadrovi koje je predlagao SDA, ali nisam smatrao da treba da urušavam princip da Bošnjaci predlažu svoje kadrove, Hrvati svoje, a mi Srbi svoje – rekao je Dodik.

