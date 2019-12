Dodik: Incko najavljuje uvođenje verbalnog delikta

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik odbacio je mogućnost korišćenja bonskih ovlaštenja, koja su suprotna međunarodnom pravu i samom Dejtonskom sporazumu, naglasivši da je njihova primjena u prošlosti bila kriminalna aktivnost međunarodnih predstavnika u BiH.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka kojom najavljuje nametanje zakona o zabrani negiranja genocida, Dodik je rekao da ta najava, koja stiže iz OHR, predstavlja najavu uvođenje verbalnog delikta s jedne, i primjenu antidejtonskih i protivzakonitih pritisaka s druge strane.



– Ako se tragična dešavanja u Srbrenici, i to nad samo jednim narodom, moraju braniti zakonima, postavlja se pitanje kakva je to onda istina i da li bi slična avantura prošla recimo u Austriji ili bilo kojoj demokratskoj zemlji Evrope i svijeta, da zakonom sprečavate svako drugačije mišljenje – naglasio je Dodik.



Da je Incko zaista dobronamjeran, rekao je srpski član Predsjedništva, imao je toliko godina na raspolaganju da na primjer inicira ekspertizu dešavanja na području Srberenice od 1992. do 1995, koja bi na nepristrasan i na činjenicama zasnovan način odgovorila na pitanje šta se tamo dešavalo.



– Uvođenje verbalnog delikta, pa još pravnim nasiljem, sigurno nije u duhu evropskih vrijednosti i dostignuća o kojima Incko voli da govori – zaključio je srpski član Predsjedništva BiH.

