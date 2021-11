Dodik iduće sedmice u Moskvi

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će iduće sedmice biti u Moskvi i razgovarati o svim važnim pitanjima vezanim za aktuelnu političku situaciju u BiH.

Dodik od Moskve očekuje razumijevanje i da će se kroz sistem UN kao i do sada odnositi dosljedno, da će u okviru imaginarnog samoproglašenog tijela koje se zove Savjet za implementaciju mira Rusija imati ulogu kao što je imala do sada.

– To je sasvim dovoljno što se nas tiče da ojačamo tu poziciju i steknemo dodatno uvjerenje da je Rusija spremna da nastavi sa istom politikom – rekao je Dodik za “Sputnjik”.

Kada je riječ o privrednoj saradnji, kao ključno pitanje je istakao pitanje izgradnje gasovoda od Rače, odnosno Bijeljine do Banja Luke o čemu postoji dogovor iz vremena Južnog toka sa “Gaspromom” da se gradi zajedno.

– Pošto gradimo autoput, to je dobra prilika da pratimo tu trasu i izgradimo gasovod do Banja Luke. Nama su Rusi već potvrdili da će do kraja godine biti ista cijena gasa koju imamo, slična onoj koju ima i Srbija – rekao je Dodik i dodao da će pokušati da dobije i ono što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobio za narednih nekoliko mjeseci dok se tržišta ne stabilizuju.

Autor: Avaz.ba / Srna