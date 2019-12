Dodik i Vučić otvorili dionicu autoputa u Srbiji

Dionica autoputa “Miloš Veliki” od Surčina do Obrenovca, duga 17,6 kilometara, otvorena je danas nakon trogodišnjih radova, a svečanosti su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Na dionici koja povezuje koridore 10 i 11, odnosno Vojvodinu sa zapadnom Srbijom, najatraktivnija tačka je most preko Save i Kolubare dug 1.581 metar, koji su zvaničnici Srbije i gosti obišli prije zvaničnog otvaranja.



Vučić je tokom obilaska mosta rekao da je danas veliki i važan dan i zahvalio domaćim i radnicima iz Kine za predan rad.



Dionicom Surčin-Obrenovac, koja je završena 18 dana prije roka, od Beograda do Čačka putovaće se autoputem dugim 120,6 kilometara.



U trasu autoputa od Surčina do Obrenovca ugrađeno je više od 2,7 miliona kubika pijeska i oko 190.000 tona asfalta.



Vrijednost radova je 233,67 miliona dolara, a dionicu je izgradila kineska kompanija “Čajna rouds end bridžis”, koja je gradila i Pupinov most između Zemuna i Borče.



Otvaranju je prisustvovala premijer Srbije Ana Brnabić, ministar infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja Srbije Zorana Mihajlović i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo.

