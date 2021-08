Dodik hvalio Erdogana: Ja hoću dogovor, učinimo sve da ne dođe do disolucije BiH

U Predsjedništvu BiH održan je sastanak članova Predsjedništva BiH sa turskim predsjednikom Recep Tayyip Erdoganom.

U obraćanju nakon sastanka Milorad Dodik je rekao kada jedan veliki lider, kakav je Erdogan, boravi kod nas.



– Nadam se da ćemo brzo ući u detalje oko ovih finesa oko izgradnje autoputa. Ono što mi treba da učinimo, ući u razgovore o komercijalnom ugovoru i da to završimo, rekao je Dodik.



On je dodao da je Erdogana upoznao sa političkim stanjem u BiH.



– Afganistan pokazuje da stranci ne mogu da održe stabilnost i da vjerujemo u unutarnji dogovor, rekao je Dodik.



On je ponovio da visoki predstavnik ovdje ne postoji.



Dodao je da on hoće dogovor.

Autor: Vijesti.ba