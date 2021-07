Dodik: Hrvati nisu imali ništa od izbora Komšića koji je potrošen i radi isključivo u interesu Bošnjaka

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH na konferenciji za novinare u Lukavici dao je svoje viđenje sastanka Predsjedništva BiH d sa pomoćnikom državnog sekretara Kancelarije za Evropu i Evroaziju Metjuom (Matthew) Palmerom i direktoricom za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan, Tursku i Ujedinjeno Kraljevstvo u Evropskoj službi za vanjske poslove Angelinom Ajhorst (Eichhorst).

– Dogovori su između Bošnjaka i Hrvata, žele uvući RS i optužiti je za neuspjeh. RS se neće miješati u biranje člana Predsjedništva iz Federacije. Dogovor ćemo podržati i nećemo osporavati, imaju pravo da se dogovore oko načina izbora svojih predstavnika. Ponovo se špekuliše kako RS nije u procesu, nismo u procesu namjerno oko izbora članova Predsjedništva iz FBiH, to se uvijek kompenzira. Bošnjaci i Hrvati dogovorite se oko toga i mi poštujemo vaš dogovor – rekao je Dodik-

Dodao je da se neki u RS utrkuju da preuzmu priču o tome.

– Ja ih samo vraćam na priču od prije 10 godina, tu se ništa neće mijenjati. Ukoliko nema dogovora nije moguće bilo kakvo drugo intervenisanje oko Ustava i Izbornog zakona – rekao je.

SAD i EU nisu fer

Kako je kazao, predstavnici SAD i EU su danas došli da podrže, ali nemaju neka objašnjenja.

– Govore da je ovo stvar koju treba da riješe domaće političke strukture. Vidimo da u okviru bošnjačkog naroda se pojavljuje blefiranje. Izetbegović kaže da je spreman da prihvati ono što opozicija predloži, a opozicija kaže da neće. Hrvati su našli mehanizam da se postavi njihov predstavnik. Nisu imali ništa od izbora Komšića koji je potrošen i radi isključivo u interesu Bošnjaka. Neka se obezbijedi mehanizam kojim će Hrvati biti zadovoljni. Spremni smo da ohrabrimo međunarodnu zajednicu pojašnjavajući situaciju. RS neće više diskutovati oko izbora člana Predsjedništva u RS. Kada bi RS bila vidljivija tada bi bila zastupljena sa najvišeg nivoa, predsjednik RS svakako predstavlja RS – poručio je Dodik.

Sa predstavnicima SAD i EU članovi Predsjedništva BiH su razgovarali o izboru novog visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

– Mi smo danas u razgovoru sa predstavnicima međunarodne zajednice rekli da pokušaj imenovanja visokog predstavnika niju u skladu sa aneksom 10 dejtonskog sporazuma. Njihvo je odgovor da smo ostali samo mi i Rusija na toj strani. Ovdje se radi o nama i mislim da ni SAD ni EU nisu fer ako žele da poštujemo izbor koji je mimo propisa i mislim da smo to jasno rekli našim partnerima iz SAD i EU. To će ostati naša politika i kada taj čovjek dođe. Ja ne komentarišem lično, komentarišem funkciju. Ukoliko nema potvrde Vijeća sigurnosti on nije legalan. Umjesto Incka se pravi Jan koji je po mjeri Bošnjaka koji će da nameče. Mi po njihovom nismo momci koji slušaju Cnetralni komitet stranke koja se zove SDA – dodao je.

RS povećao plate

Naveo je kako je bh. entitet RS stabilan dio BiH.

– RS je danas stabilan dio BiH, stabilna država, koja ima stabilan rast ekonomije, povećala plate radnicima 5 do 8 posto, ima veću platu nego u FBiH. Time su pale sve priče iz FBiH o lošoj RS koja nema ovo ili ono – rekao je.

Također je dodao da političkoj sceni treba uvesti malo više obraza i da Nešić ne može reći da je odbio jednog Dodika.

– Klečao je preda mnom da ostane direktor. Šta on mene odbija, ne razumijem. Tada je povukao partiju u opoziciju. Šta je odbio, šta laže? Spreman sam da radim kao dio pregovaračkog tima RS sa Federacijom i čitavom BiH – zaključio je Dodik.

