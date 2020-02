Dodik: Dobra stvar što nam i predstavnici Hrvata daju podršku

U toku je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sa samo jednom tačkom dnevnog reda – Informacija u vezi sa djelovanjem Ustavnog suda BiH.

Pojedini zastupnici iskoristili su ovu priliku i još jednom kritizirali aktuelnu vlast te podsjetili na događaje s prethodne posebne sjednice i rasprave o NATO-u.

Šef Kluba SDS-a u NSRS Miladin Stanić optužio je vlast u manjem bh. entitetu zbog laži o putu BiH u NATO.

– Obmanjujete javnost i lažete. Na prošloj sjednici ste kazali da Program reformi nije put BiH u NATO, a sada onaj koji je to potpisao kažete da jeste MAP – kazao je Stanić.

Također je optužio pojedine članove SNSD-a da su hiljade hektara zemljišta prepisali na članove svojih porodica.

– Nije to vaša ćaćevina – rekao je Stanić.

Nakon ovih opaski, za glas se ponovo javio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je primijetio da zastupnici opozicije, prije svih Nebojša Vukanović, ismijavaju njegovu krilaticu “goodbye BiH, welcome RSexit”, koju je Vukanović preveo kao “R Sex it”. A, kako navodi Dodik, ozbiljne su stvari u pitanju.

Vukanović je, također, kazao da je RSexit suicid i autodestrukcija.

Jeste li svjesni, gospodine Stevandiću, čime se igrate? Imate li imalo razuma vi koji ste ovo predložili? Hoće li biti samostalna istočna i zapadna RS. Jeste li vi priznali granicu u Brčkom, gdje se presijeca RS. Davno sam upozoravao Dodika dobronamjerno da se ne igramo ozbiljnim stvarima. Naš amanet je Dejton, u kojem je uklesano 25 hiljada života. Nemamo sinova za gubljenje, da ste osjetili rat, ne biste tako pričali. Upozoravam da se ne igrate opasnim igrama jer je ovo što radite pucanj i vodi u Dejton 2. Ko će nas priznati, ko će nas štititi ako se osamostalimo. Dodik ima kuću u Beogradu, Špirić u Beču, a mi ćemo izginuti u našim suludim igrama.

Nakon ovoga se javio i Dodik i kazao da je RSexit spomenuo samo kao jednu opciju.

– To su ozbiljne stvari u pitanju. RSexit sam spomenuo kao jednu od opcija, a šta će kasnije biti, to će se vidjeti – rekao je Dodik i dodao da je dobra stvar što je hrvatski narod i njegovi predstavnici odlučili da budu podrška u reformi Ustavnog suda BiH.



Ovdje je potrebno povući ručnu i dobra je stvar što su i politički predstavnici hrvatskog naroda prihvatili da budu dio podrške za odlazak stranih sudija. To je kvalitet koji možemo da iskoristimo, ne da bi bili protiv trećeg, nego da se manifestuje da dva konstitutivna naroda imaju primjedbe”, rekao je Dodik

On je dodao da bazične stvari ne mogu biti predmet polemike i da se ono što su dogovorili pokušava devalvirati.

– Dogovor je bio da govore predsjednici partija i da sve završimo za sat i po, dva, a vidite gdje smo. Ponovo slušam priču Milorad Dodik ovako, Milorad Dodik onako. Eto ja sam neko Al Kapone koji može sve da sakrije, vi kao eto sumnjate, relao je Dodik i kritikovao rukovodstvo Skupštine RS-a jer dopušta preduge rasprave.

