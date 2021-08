Dodik: Dobio sam poziv Tužilaštva, sa Schmidtom možda kafa

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je čovjek s najviše prijava, ali da Srbi nisu podanici i ne žele strance koji će o njima odlučivati.

“Ja sam čovjek s najviše prijava. Neki dan je došlo da se provjeri moja izjava iz prošle godine da sam rekao da škola neće početi 28. nego 2. To je nekoga uvrijedilo i sada ja treba da idem da dajem izjave. Danas je iz Tužilaštva došlo da me saslušaju u vezi s mojom pričom o navodnom negiranju genocida”, rekao je Dodik.

On je dodao da je sva borba tu zato što ne želi strance koji nameću zakon bez obzira kakav sadržaj tih zakona bio, ali da je očigledno da se o tome BiH nikada neće dogovoriti.

“Mi Srbi nismo podanici i ne želimo da imamo strance koji će o nama odlučivati. Ako je već tu, onda ne može da donosi zakone kako on hoće. Naravno da se u FBiH sve svelo na priču o genocidu, ali se u stvari radi o tome da neizabrani stranac ne može da donosi zakone i nameće, čak ni po bonskim ovlaštenjima”, rekao je Dodik.

On je ocijenio da Bošnjacima odgovara ovako izabran visoki predstavnik, ali da Srbi neće prihvatiti takvog lika u svojstvu visokog predstavnika.

“Možda možemo popiti kafu, ali samo u svojstvu kao sa nekadašnjim ministrom za poljoprivredu koji je obećao da će nešto učiniti za BiH, pa ni to nije uradio. Baš bih ga pitao zašto, ako je obećao, jer su nas tada natjerali da donesemo zakon koji je omogućio nekonkurentan uvoz sa Zapada, a našu privredu doveli na rub propasti”, napomenuo je Dodik.

Prema njegovim riječima, obećali su pomoć, a nisu to uradili.

“Ključno pitanje ove političke borbe jeste da neko u BiH želi da prihvati nelegitimno izabranog stranca a mi kažemo ako Savjet bezbjednosti kaže da je to on, mi ćemo sarađivati”, naglasio je Dodik.

Komentarišući krivičnu prijavu načelnika opštine Jablanice, Dodik je rekao da je čuo da je načelnik pun zahvalnosti za pomoć helikoptera iz Republike Srpske, ali da ima pravo i da podnosi prijave.

U vezi s požarima u Hercegovini, Dodik je rekao da je “jako simptomatično da požari svakodnevno bukte baš u Hercegovini, dok ih na drugim lokacijama nema”.

On je rekao da će Helikopterski servis i civilna zaštita iz Republike Srpske pomoći svakom dobrom čovjeku u Federaciji BiH ako to bude potrebno.

“Treba učiniti sve da se radi preventivno, a onda treba imati službe koje se bave požarima. Republika Srpske je kroz Helikopterski servis osposobila nekoliko letjelica da to mogu činiti. U Republici Srpskoj je gotovo svaki požar bio efikasno zaustavljen bez većih šteta, a pomagali smo i Federaciji”, rekao je Dodik novinarima u Mostaru.

Za svakodnevne komentare u vezi sa tim da je Predsjedništvo BiH odobrilo upotrebu helikoptera Oružanih snaga BiH na požarištima, Dodik je rekao da su ti helikopteri na ivici ispravnosti i da bi svako ko bi donio takvu odluku rizikovao živote pilota.

On je naveo da se za ispravnost letjelica prvo treba raspitati uz napomenu da su one stare 40 do 45 godina bez remonta.

“Jeste da se sve zasniva na hrabrosti pilota koji lete, ali morate biti odgovorni”, rekao je Dodik i podsjetio da je dobro poznato zašto ne učestvuje na sjednicama Predsjedništva BiH, te dodao da će tako i ostati.

