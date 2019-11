Dodik: Deset država spremno da prizna samostalnost RS

U ovom času, deset država spremno je da prizna samostalnost Republike Srpske, ali mi ćemo opciju otcjepljenja aktivirati samo ako budu nastavljeni pokušaji ukidanja Srpske, izjavio je, gostujući u programu Televizije N1, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik je rekao i da su nedavno predstavnici američke administracije srušili dogovor političkih lidera uBiH postigut u prisustvu tadašnjeg šefa Delegacije Evropske unije u BiH Larsa Gunara Vigemarka.

– A onda nakon dva dana iz američke Ambasade ili od Palmera dođe pitanje gdje je tu Godišnji nacionalni plan. I to je bio znak da je sve propalo. To znači da Amerikanci ne prihvataju ono u šta nisu involvirani u pregovaračkoj strukturi, pa taman to bila samo pozicija posmatrača, a tu je poziciju imala Evropska unija. Ono što je bilo iskreirano, iskreirala smo nas trojica. A bili smo dogovorili sve, sva postavljenja i ministre i pomoćnike ministara i onda neko kaže da hoće taj Akcioni plan – istakao je Dodik.

Dodik je napomenuo da u BiH postoji konsenzus o članstvu u EU, ali da se operativno ne radi ništa.

– EU je rekla da oni ne smatraju da je uslov NATO kretanje. Dali su mišljenje koje je jasno, niz stvari tamo – da BiH ne može da kreće ka članstvu ako postoji visoki predstavnik i mnogo čega drugog. Ođednom je došla priča o NATO-u kao najvažnija – naveo je.

On je rekao da je sinoć sa članovima Predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem razgovarao o svim pitanjima, pa i o NATO.

– Fino sam rekao, koliko sam razumio, njima je važno da se ne dovode u pitanje ranije donesene odluke. Јa ih ne mogu ni dovesti. Član tri sporazuma kojeg smo potpisali govori upravo to. Govori o tome da se moraju uvažiti stavovi i drugih organa nivoa vlasti – rekao je Dodik.

Autor: RTRS