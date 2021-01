Dodik: Čuli smo da EU želi rasporediti migrantske centre po cijeloj BiH, ali znate da mi u RS-u to nećemo dozvoliti

Dodik je rekao kako je humani aspekt jasan, ali da se BiH ne može trajno baviti ilegalnim migrantima

Nesporno da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za evropski put, izjavio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, te dodao kakon očekuje da će naša zemlja uspjeti da dobije kandidatski status.

– U prošloj godini javili su se stavovi koji govore da treba da napravimo cjelovit plan za provođenje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komijsije, rekao je Dodik nakon sastanka sa ambasadorima EU.

Prema njegovim riječima, u fokusu razgovora bila je migrantska kriza.

– Vidjeli smo da postoji i dalje očekivanje da se angažuje Bira za smještaj migranata. Očigledno je to nemoguće i mi treba da to poštujemo jer vidimo da narod u Bihaću to neće, rekao je Dodik.

Kako je rekao, član Predsjedništva BiH Željko Komšić je predložio da se na Vučjaku formira još jedan centar za smještaj migranata.

Vidimo da u EU nema spremnosti da se migrantski centar formira na toj lokaciji, i čuli smo ranije da žele ravnomjerno na teritoriji BiH da se rasporede. Znate da mi u RS nećemo dozvoliti migrantske centre. Zamolili smo ih da migrante ne vraćaju u Bosnu i Hercegovinu jer oni ne žele da ostanu tu, naglasio je Dodik.

Dodik je rekao kako je humani aspekt jasan, ali da se BiH ne može trajno baviti ilegalnim migrantima. Prema njegovim riječima, to može samo biti očekivanje EU.

– Rekli smo da postoje dva rješenja. Da EU prihvati jedan dio migranata, a drugi da vrate u zemlje porijekla, istakao je Dodik.

On je istakao da Predsjedništvo ne snosi odgovornost za sredstva koja je potrošio IOM, jer je BiH dobila samo tri miliona.

– Tih 87 miliona koji se pominju, BiH nije ni vidjela. Oni su ignorisali lojalne okolnosti i napravili ugovore sa vlasnicima Bire, naprimjer. Sad je nastao problem jer ne mogu opravdati sredstva za Biru, to je 20.000 mjesečno. Bira ne može biti centar za ilegalne migrante, jer to ne želi lokalna vlasti, ali ni mi na nivou BiH, poručio je Dodik.

Članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić, Šefik Džaferović i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik sastali su se danas u Sarajevu sa ambasadorima država članica EU u Bosni i Hercegovini.

Autor: Oslobodjenje.ba