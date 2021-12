Dodik bulazni kao Milanović: Ako SIPA dođe u SNSD sarađivat ćemo, ali se moraju okupati

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji je jedan od osumnjičenih u predmetu Tužilaštva BiH za napad na ustavni poredak danas je kazao da dok ne zabrani rad državnog pravosuđa na prostoru RS-a do tada moraju sarađivati. On je za mjesec januar najavio usvajanje zakona o VSTV RS i zabranu rada Suda i Tužilaštva BiH na području RS-a.

Međutim do tada Dodik priznaje da će sarađivati dok se to ne desi. No, otišao je korak dalje pa je kazao da “pripadnike SIPA-e neće primiti ako ne budu okupani.”

“Ja još nisam obaviješten da sam dobio ikakav poziv, ali nije problem. U januaru ćemo zabraniti rad, do tad ćemo morati sarađivati. Nek oni slobodno dođu u stranku, ako dođu uljudno, fino, lijepo i ako se normalno i lijepo ponašaju, ako budu okupani očešljani i da se ne osjeti nikakav miris koji nose iz Sarajeva onda možemo da sarađujemo sa njima. Ako bude drugačije, onda neće dobiti ništa”, poručio je.

Prokomentarisao je da one dokumente koje SIPA traži, već postoje javno objavljeni, ali da će im izaći u susret ako uljudno pošalju pismo sa zahtjevom da dobiju dokumente.

“Fino pošaljete pismo, vi kažete da ćete doći, ima odgovorno lice u SNSD-u i to ćete dobiti. A ne ovako, to je sve nakaradno. Do zla Boga nakaradno. On nazove telefonom službenim, kaže ja dolazim, pripremite se. Treba tamo svi da pomru od straha jer on dolazi. Ili ćete se ponašati uljudno ili nećete dobiti nikakav dokument. Ako hoćete to da izuzmete onda ćete morati provaljivati. Najbolje da to uradimo i da vidimo kakvi su divljaci”, komentarisao je Dodik.

Poručio je da ih niko neće zaustaviti u namjeri da donesu zakon o VSTV RS i onemoguće rad državniih institucija u RS-u.

Podsjećamo, NSRS je 10. decembra usvojila niz zaključaka koji se odnose na prijenos nadležnosti s države na entitet RS, a u oblasti sigurnosti i odbrane, indirektnih poreza i pravosuđa.

Dok stranci pozivaju na dijalog i mole da se odblokiraju državne institucije, Dodik šalje sve veće otrovne strijelice iz Banja Luke ali i poruku međunarodnoj zajednici koja je za sada bez adekvatnog odgovora na Dodikove separatističke težnje i kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Autor: Nap.ba