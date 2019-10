Dodik brani Lavrova: Komšić ne poštuje stav institucija RS

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas Srni da je smiješno i neozbiljno da jedan član Predsjedništva BiH poziva šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da poštuje stav institucija BiH, a da ih pri tom sam ne poštuje.

– Željko Komšić uporno negira činjenicu da se Republika Srpska jasno opredijelila za politiku vojne neutralnosti i da, koliko mi je poznato, nema partije iz Srpske koja tu činjenicu ne poštuje – naglasio je Dodik.



On je upitao zašto se, ako je u BiH sve završeno u vezi sa pitanjem NATO integracija, još o tome priča i zašto se od Srba traži potpis na Godišnji nacionalni program za članstvo u NATO.



– Ako Bošnjaci mogu da nastave sa NATO integracijama bez Srba i Republike Srpske, zašto to ne učine? Ako u stav BiH ne može biti ugrađen i stav Republike Srpske, neka javno kažu – rekao je Dodik.



On je istakao da je Ruska Federacija veoma dosljedna u svojoj politici prema BiH, baziranoj na poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.



– To bi i Komšić i ostali trebalo da poštuju. Nije stav Republike Srpske u vezi sa NATO integracijama stav Ruske Federacije, to je stav Srpske, a o razlozima za takvu odluku govorili smo više puta – kaže Dodik.



Reagujući na izjavu Lavrova da SAD i jedan broj država Zapadne Evrope vode politiku uvlačenja BiH u NATO, Komšić je u izajavi za Vijesti.ba pozvao šefa ruske diplomatije da poštuje odluke institucija BiH.



Komšić je podsjetio Lavrova na raniji stav Ruske Federacije u pogledu NATO integracija kojeg je Lavrov iznio prilikom jedne od zvaničnih posjeta Bosni i Hercegovini, navodeći da BiH niko ne pokušava uvući u NATO nego da za to postoje ranije odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine za čije poštivanje se zalagao i sam Lavrov.



“Tadašnja poruka ministra Lavrova upućena Predsjedništvu BiH bila je da je Rusija načelno protiv proširenja NATO saveza, ali ako je NATO naš izbor, Rusija će poštovati takvu odluku institucija naše zemlje. A odluka institucija ove zemlje, jednoglasna odluka Predsjedništva BiH koja nikada nije opozvana, povučena ili promijenjena, jeste da BiH želi biti članica NATO saveza, i danas postoji”, podsjetio je Komšić i dodao:



– “Shodno, tome pozivam šefa ruske diplomatije da poštuje ono što je kazao, odnosno da poštuje odluke institucija države Bosne i Hercegovine, za koje je ranije kazao da ih Rusija poštuje”, zaključio je Komšić u izjavi za Vijesti.ba.