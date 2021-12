Dodik brani evropskog komesara Varheljija: Imao je pozitivnu ulogu i apsolutno nije fer da ga diskredituju

Nakon sjednice Predsjedništva BiH, Milorad Dodik organizirao je press-konferenciju u Istočnom Sarajevu.

Dodik je odmah počeo govoriti o aktuelnostima na političkoj sceni čiji je on veliki dio.

– Pričama o tome kako se ovdje stalno proteže ruski utjecaj pokušavaju da pridobiju zapadne centre moći kako bi odbranili ili pokušali da devastiraju srpsku i hrvatsku stranu. Takva BiH nije održiva, da je potrebno što prije normalIzivati odnose sa Srbijom, Hrvatskom, Mađarskom, Rusijom, Kinom i sa drugim zemljama koje iskazuju svoje stavove.

Dobro je po nama što postoje zemlje kao što je u posljednje vrijeme Mađarska koje jasno iznose svoje stavove o situaciji ovdje i one kao članice EU pa i NATO-a imaju pravo i veoma su relevantni to da komentarišu. Nema veće istine od činjenice da u BiH stvari ne mogu da funkcionišu ako jedan samo konstitutivni narod bude do te mjere potisnut da ne može da upražnjava ustavna prava koja su mu data i da u tom pogledu stvari se pokušavaju majorizirati. BiH nije ono što je muslimansko-političko viđenje BiH. BiH je slovo Ustava i Dejtonskog sporazuma a ne mišljenje koje se pokušava orkestrirano nametnuti – rekao je Dodik.

Dodao je da “njihova ogorčenost nije vezana samo vezana za političare iz hrvatskog i srpskog naroda i da gotovo oni samo indukuju, proizvedu ili nametnu potpuno neistinite stvari a onda se obračunavaju s ljudima zbog toga”.

– Tako i ova priča oko komesara Varheljija (evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi, op.a.). On je bio u razgovoru veoma jasan. Tražio je da organi BiH funkcionišu, rekao je da u tom pogledu ne treba odugovlačiti nego pokušati rješavati te stvari. Tačno je da je rekao da su oko Inckovog nametanja zakona napravljeni mnogi problemi, ali neko ne misli da je tako, a taj nije realan, kao što je i tačno da je pokušao sve da učini da bi se približili stavovi strana u BiH. Imao je jednu pozitivnu ulogu i apsolutno nije fer na ovaj način kako se od javnosti iz federalnog Sarajeva pokušavaju ljudi diskreditovati – rekao je Dodik.

Autor: Avaz.ba