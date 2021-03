Dodik: Bošnjački narod je dobar, ali nema adekvatnu političku elitu

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da BiH i Turska imaju najveći broj međusobno potpisanih sporazuma, koji regulišu gotovo sve oblasti.

On je istakao da je potrebno unaprijediti saradnju u oblasti poljoprivrede, posebno u oblasti zaštite šuma, u čemu Turska ima značajna iskustva.

– BiH ima sve veći problem oko zaštite šuma, imajući u vidu da se na pravi način ne preduzimaju mjere koje trebaju da omoguće tu zaštitu, iskustva Turske i njihove specijalne organizacije u tom pogledu sigurno mogu da pomognu – rekao je Dodik za tursku državnu televiziju (TRT World), tokom nedavne posjete članova Predsjedništva BiH Turskoj.

On je istakao da su tu i oblast obrazovanja, sporta, zdravstva, bankarstva i svega onoga što pruža dobar okvir da privredna i ekonosmka saradnja BiH i Turske bude daleko veća nego što je danas.

Narodi treba da se dogovaraju

Govoreći o odnosima unutar BiH, Dodik je rekao da se zalaže za BiH bez međunarodnog prisustva u vidu viskog predstavnika i BiH koja poštuje Dejtonski sporazum odnosno slovo Dejtonskog sporazuma, te bez aranžmana koje su napravili visoki predstavnici, namećući ustave i kreirajući nekoliko stotina zakona.

Dodik je naglasio da visoki predstavnici nisu donijeli ništa dobro samoj BiH i nikome u okviru BiH.

– BiH je jedna zemlja koja je zarobljena raznim stvarima, između ostalog i visokim predtavnikom i međunarodnom zajednicom sa zapada koja želi da od BiH pravi eksperiment i da u tome eksperimentu ne uvažava realnost. To su stvari koje su naravno potrebne da riješimo mi u BiH – rekao je Dodik.

Dodik je istakao da se zalaže za dogovor između Bošnjaka, Srba i Hrvata koji je neophodan da bi BiH bila stabilna.

– Ukoliko taj dogovor nije moguć, onda naravno šta drugo preostaje nego da koristeći određena prava, narodi mogu, kao jednu od alternativa, i da se podijele, odnosno raziđu i da žive u miru. Mir je primarna riječ i najvažnija riječ na Balkanu – rekao je Dodik.

On je naglasio da BiH živi u miru, što je veoma važno, da narodi treba da se dogovaraju, a da bi razlaz bio samo jedna od mogućnosti koja bi došla na kraju svih neiskorištenih mogućnosti.

– Mi nikakvu akciju ne pokrećemo, niti se ta akcija vodi, ali se razmišlja i o tim krajnjim mogućnostima ukoliko se ne dođe do aranžmana koji omogućava da BiH bude zemlja na zadovoljstvo svih naroda koji žive u njoj – rekao je Dodik.

On je rekao da je poznato da je danas u FBiH veoma izražen sukob između bošnjačke i hrvatske političke elite, da Vlada FBiH nije formirana nakon izbora ni nakon dvije godine i više.

– To apsolutno govori o tome da postoje određene stvari koje trebaju biti riješene i nije dovoljno osloniti se na međunarodni intervencionizam, kako to najčešće čine Bošnjaci, i čekati da oni poravnaju stvari. Naravno to se neće desiti i ja pozivam na dogovor, ako dogovora ne bude, onda šta drugo preostaje – rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da smatra da tri naroda u BiH mogu da žive u miru, da uvažavaju jedni druge, da se jedni drugima ne miješaju u političke poslove, resurse, i da razmjenjuju kao dobre komšije, dobri partneri sve dobre, ne samo poslovne stvari, nego sva dobra iskustva, kroz oblasti obrazovanja, kulture sporta i svega drugog.

– Moguće je. Ovdje se radi samo o tome da niko ne želi nikoga da ima iznad. Dakle, moramo biti u potpunosti ravnopravni, a onda stvoriti i okolnosti da se može na miran način živjeti – rekao je Dodik.

On je istakao da narod u Republici Srpskoj želi da vidi RS kao jaku autonomiju u BiH, bez miješanja visokih predstavnika, ali i bez stalnih ataka bošnjačke političke elite na samu Republiku Srpsku.

– U takvoj BiH mi bismo mogli da živimo, ali u BiH u kojoj se stalno osporava postojanje Republike Srpske, osporava njen dignitet, u kome se stalno pokušava oduzeti nadležnosti, i tako dalje postaje već problematično održati volju da se u njoj ostane – rekao je Dodik.

On je dodao da zato postoje otvorene sve mogućnosti.

– Ali ja pozivam ponovo i to sam rekao i na Narodnoj skupštini, na dogovor Bošnjaka, Srba i Hrvata bez učešća visokog predstavnika. Naravno mora da postoji neki element međunarodnog prisustva, ali on ne može da bude i odlučujući. U tom pogledu ako napravimo jednu takvu atmosferu, dogovor između sva tri naroda u BiH je moguć – rekao je Dodik.

On je dodao da i Hrvati moraju da imaju osjećaj da je BiH i za njihovo dobrobit.

– Mi ne želimo niko da bude neslobodan u BiH, mi želimo u BiH zemlju slobode za sve i prava naroda kako je i predviđeno po ustavu. Ono za što se ja zalažem jeste ustavna konfiguracija BiH i ništa više. Ako te ustavne konfiguracije nema onda naravno šta bi drugo mogli – rekao je Dodik.

O nabavci vakcina

Na pitanje šta je mislio kada je rekao da su Bošnjaci pomalo nesretan narod, Dodik je rekao da .

– Rekao sam da su pomalo nesretni jer nemaju adekvatne političke elite koje mogu da prave i dugoročne interese Bošnjačkog naroda, nego ga drži na nekim stereotipima koji ne mogu da funkcionišu i koji troše energiju naroda i ne može da se okupi oko jedne valjane ideje koja može da pruži i dobru saradnju i sa Srbima i Hrvatima, bez obzira na tešku istoriju, koja je užasno teška – rekao je Dodik.

Dodik je dodao da nijedan od ova tri naroda nikada nije bio ni na jednoj historijskoj strani zajedno, uvijek na različitim stranama, ali da se sve to može prevazići uvažavanjem i podrškom identitetu svih.

Rekao je i da se teško može vratiti povjerenje u sistem globalne nabavke vakcina, te naveo da se i federalna Vlada i Republika Srpska okreću ka ruskim, kineskim, turskim dobavljačima.

Autor: Avaz.ba