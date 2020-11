Dodik Borrellu: Mi u Bosni oko toga imamo problem

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik obratio se danas novinarima u Sarajevu nakon što su se članovi kolektivnog šefa države sastali s visokim predstavnikom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednikom Evropske komisije Josepom Borrellom.

Dodik je na samom početku svog obraćanja istakao da je potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma historijski datum za cijeli svijet, jer je uspostavljen mir na osnovu političkog dogovora o političkom sistemu u BiH i omogućena stabilnost i pomirenje.



Naglasio je da u BiH već duži niz godina, pa čak i decenija nema sukoba na bazi etničkog odnosa jednih prema drugima.



– To je najveća vrijednost Dejtonskog sporazuma koji je pokazao da duboko zaraćene strane mogu da uspostave svoj suživot i nastave da rade na bazi konsenzusa o tome kako treba da postoje odnosi u BiH koja je višenacionalna i viševjerska zemlja – rekao je Dodik.



I sam dejtonski Ustav, nastavlja Dodik, rekao je da je “BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i to je osnova za sve buduće dogovore u BiH”.



– Bez uvažavanja te činjenice neke apstraktne priče o građanima svakako ovdje neće moći da daju kratkoročne a ni srednjoročne rezultate. Mi u Bosni oko toga imamo probleme – rekao je Dodik.



BiH se, kako je naveo, odnosi različito i prema Dejtonskom sporazumu.



– Moram vam reći, gospodine Borrell, da RS već 20 i nešto godina obilježava dan Dejtona kao svoj praznik, državni praznik, i da je to neradni dan u RS već dugo godina. To nije slučaj ovdje u FBiH. Imamo različite poglede, ali nas objedinjava u mogućnosti da uspostavi mir i to je nešto sasvim dobro – napomenuo je Dodik.



I posvećenost evropskim pitanjima, odnosno konsenzus oko EU, svakako je vrijedno dostignuće, ocjenjuje.



– Rekli smo da želimo da nastavimo i zamolili da učinite sve da u idućoj godini BiH dobije status kandidata. To je nova dinamika koja bi pružila nove uslove i okolnosti za gradnju svih onih stvari koje ste nas podučili – dodao je Dodik.

Zahvalio je EU za pomoć koju nam je pružila u vrijeme pandemije koronavirusa.



– Mi smo dio zajedničkog projekta nabavke vakcina i za BiH, mada pokušavamo da to učinimo i na druge načine, kao svi u svijetu. Željno iščekujemo rješenje sa vakcinama kako bi zaustavili ovu pošast i da počnemo da smanjujemo negativne efekte na naš razvoj, a oni su veliki – poručuje Dodik.



Upozorio je da je BiH izgubila ogromne javne prihode zbog korone.



– Dio toga smo rješavali kroz aranžman sa MMF-om i sa Evropskom komisijom, ali je očigledno da je to istrošeno i da nam treba novi paket pomoći kako bi mogli da prevaziđemo izazove u nekoliko narednih mjeseci – naveo je Dodik.



Najveći izazov koji može dovesti do mnogo političkih problema u BiH je, ocjenjuje, kriza pandemije koja je izazvala ekonomske posljedice.



– Ako budemo rješavali ekonomske posljedice na pravi način, oni će se multiplikovati na političkim razlikama koje ćemo ovdje teško zaustaviti. Zato vas molim da nam pomognete oko kreiranja i ubrzavanja paketa pomoći za BiH, koja je dio ukupnih problema koje imaju i EU, SAD i sve države svijeta – naglasio je Dodik.



Podsjeća da je na današnji dan prije 25 godina parafiran Dejtonski mirovni sporazum, a nakon toga i potpisan u Parizu.



Važnom je ocijenio činjenicu da je Dejtonski sporazum potpisan u jednoj evropskoj zemlji, ali da ne treba zanemariti ulogu Hrvatske i Srbije koje su bile učesnice i potpisnice tog sporazuma, a da su entiteti potpisali svih 11 aneksa Dejtonskog sporazuma i time potvrdili svoju verifikaciju.



– O Dejtonskom sporazumu pričaju historičari, nauka, ali treba da se ubacimo na evropski put, a on ne može da bude bez “dejtonskog balansa i konsenzusa” koji je uspostavljen kao odnos u političkim odlukama kroz mehanizam koordinacije koji je donesen naporima Evropske komisije. Time smo uspjeli da riješimo mnoga pitanja i nastavit ćemo to da radimo – zaključio je Dodik.

