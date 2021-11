Dodik: Blinken prijeti sankcijama, SAD u funkciji Bošnjaka

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik obratio se javnosti nakon susreta sa Derekom Cholletom, savjetnikom američkog državnog sekretara Anthony Blinkena.

Govoreći o pismu Blinkena, Dodik je rekao da u pismu piše da će Amerika ako bude potrebe uvesti neke sankcije.

– Ja sam rekao vi samo uvodite vaše sankcije, mi ćemo provoditi svoje politike. Ako je Amerika spala na to, to nama govori da su u funkciji samo jednog naroda da nisu ni u funkciji BiH. To više ne igra, ne igra kod ljudi u RS, rekao je Dodik.

Dodao je da misli da će bilo kakvo uvođenje sankcija još više radikalizirati situaciju i učiniti je nepovratnom u smislu funkcionisanja BiH.

– Drago mi je da je gospodin Chollet jedan od onih koji je pisao Dejtonski sporazum i jedan od najbližih suradnika Richarda Hoolbrokea. Ono što sam ja govorio je da RS ostaje posvećena slova Dejtona i Ustava BiH i da je posvećena politici mira i da nije spremna za provođenje aktivnosti koje bi ugrozile mir, ali su druga dva člana Predsjedništva BiH uporno insistirala na mogućnostima sukoba i rata, rekao je Dodik I dodao:

– Republika Srpska insistira da i drugi u BiH poštuju slovo Dejtonskog sporazuma, pa to očekujemo i od međunarodne zajednice i međunarodnog faktora koji je upleten u unutrašnje stvari BiH.

Nema plana o otcjepljenju RS

On je istakao da Republika Srpska uvažava spoljni suverenitet BiH i unutrašnji teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH koja je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

– Mi poštujemo pravni okvir BiH, koji je predviđen Dejtonskim sporazumom, nastavićemo pravnu borbu za poštovanje Ustava – poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je Cholletu prenio da Republika Srpska nema nijedan plan o otcjepljenju i secesiji kao što neki pokušavaju da joj pripišu, ali da se u RS o tome priča, kao i u cijeloj BiH i regionu.

– U BiH postoje oni što optužuju RS da nešto čini na destabilizaciji i podrivanju Dejtona. Rekao sam da je to bezobrazno, rekao je Dodik i dodao da se čulo od američkih partnera o potrebi da se spriječi bilo kakvo unuilateralno ponašanje.

Nastavlja s aktivnostima u NSRS

On je naveo da RS nastavlja sa svojim aktivnostima i povlačenjem 140 zakona koje je donio visoki predstavnik.

– Predložili smo i tri posebne informacije o vojsci, UIO i VSTV-u. Predlažemo odluke da se povuku saglasnosti koje su ranije date. Vjerujem da ćemo do nove godine imati zakone kojim ćemo regulirati neke oblasti. Prvi će biti o prestanku važenja odluke o raspolaganju vojne imovine, isto tako o šumama i poljoprivrednom zemljištu, rekao je Dodik.

– Učinićemo sve da saniramo sve odluke Ustavnog suda koje su nanijele štetu Republici Srpskoj, rekao je Dodik.



Kritike svjetskih medija i diplomata

On kaže da je nevjerovatno da neki stranci pozivaju na sankcije protiv njega, jer se on “samo zalažem za poštovanje Ustava”.

On je kritikovao istupe bivšeg šefa diplomatije Velike Britanije Williama Haugea i aktueonog njemačkog ministra vanjskih poslova Massa. Kritikovao je i pisanja svjetskih medija optužujući ih da rade na satanizaciji Srba po nalogu muslimanskih lobiste.

Autor: Vijesti.ba