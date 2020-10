Dodik: Bit će teško doći do promjene Ustava!

Sastanak predsjedavajućeg Predsjedništva Šefika Džaferovića i člana Predsjedništva Milorada Dodika sa šefom Delegacije Evropske unije u BiH i specijalnog predstavnika Evropske unije, ambasadora Johanom Satlerom je završen.

Po izlasku iz zgrade Dodik je kratko je poručio da ne očekuje ništa posebno o ponovnom sastanku u Briselu.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Sarajevu da će u narednom periodu trebati ozbiljan politički razgovor o mnogim temama u BiH, između ostalog o 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, reformi Ustava, pitanju udaljavanja stranih sudija iz Ustavnog suda, kao i zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

– Bit će teško doći do promjene Ustava, koja se očekuje u ovoj fazi. Ovo je neuobičajeno za proces pridruživanja EU. Obično se na kraju, pred samo punopravno članstvo, traži korekcija Ustava, a nama to traže gotovo na početku”, rekao je Dodik novinarima nakon sastanka članova Predsjedništva sa šefom Delegacije EU u BiH Johanom Satlerom.

On je dodao da je Satler danas članovima Predsjedništva uručio izvještaj o napretku BiH ka članstvu u EU, prema kojem BiH predstoji dosta obaveza, te ocijenio da je dobro što bi u narednoj godini BiH mogla da ima otvorena vrata za kandidatski status za članstvo u EU.

Dodik je naveo da je na sastanku razgovarano i o paketu pomoći od devet milijardi eura za zapadni Balkan.

Dodik je potcrtao da je napravljen mit od mišljenja EU, ali da je saglasan sa dijelom njegovog sadržaja.

– Postoji problem u pravosuđu, vladavini prava. Ja sam to rekao ambasadorima i reći ću svima – oni su to kreirali, a ne mi… Sada nama pričaju da to ne valja. Stvarno je katastrofa šta imamo od toga. Ako se traži naše učešće, onda je to sveobuhvatna reforma pravosuđa, nikakvi segementi”, ukazao je.

Autor: Avaz.ba