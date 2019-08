Dodik: BiH nije ni trebalo da postoji

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da BiH sada plaća cijenu međunarodnog intervencionizma i da je to jedan od razloga neformiranja vlasti na nivou BiH.

“BiH nije trebala ni da postoji i greška je nastupila 1995. godine i sve godine do sada nam to pokazuju”, rekao je on u emisiji na RTRS-u.

Dodik je istakao da je BiH neželjena od strane dva konstitutivna naroda.

“Mnogi su se tu upleli. Prije svega visoki predstavnici koji su intervenisali u procedure vezane za sastav Savjeta ministara, koji je ranije imao tri ministarstva. A po Ustavu i danas ima tri ministarstva”, naglasio je Dodik.

Dodik naglašava da je neko htio da od Saveta ministara napravi “vladu”.

“To ne može tako. Po Ustavu Savjet ministara je pomoćni organ Predsjedništva BiH”, objasnio je Dodik.

On ističe da je u BiH trenutno nezdrava situacija, te dodaje da se plaća cijena i zbog “zamiššljenih demokratskih institucija”.

“Boššnjački političari su sada izmislili priču o tome da se baš sada uđe u NATO i to postavi kao uslov za formiranje vlasti. Jasna pozicija Republike Srpske je vojna neutralnost i mi se ponašamo u skladu sa tim. Oni imaju svoje politike, a mi svoje i to pokazuje da BiH ne možže da funkcionišše”, izjavio je Dodik za RTRS.

Autor: RTRS