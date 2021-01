Dodik: BiH nije ni “N” od normalne, niti “P” od pravne države

Komentarišući slučaj “ukrajinska ikona” šef SNSD-a i predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik još jednom je ustvrdio da se radi o obračunu, kako navodi, političkog Sarajeva sa njim.

“Kao što znate Bisera Turković je odmah to uputila Tužilaštvu, eto neka to rješavaju”, rekao je Dodik.

Šef SNSD-a poručio je da “političkom Sarajevu” nije odgovarao ni gost Lavrov, ni on kao Domaćin.

“Da je normalna država, a Bosna i Hercegovina nije ni N od normalne države, da je pravna država, a ona nije ni P od pravne države, onda bi se organi BiH raspitali, a ne ja, da li tu stvar zaista potražuje Ukrajina”, kazao je Dodik.

Dodik je još ustvrdio da je na dan posjete Lavrova provjereno, te da tada Ukrajina nije potraživala Ikonu.

Iako su visoki Ukrajinski zvaničnici potraživali ikonu danas Dodik poručuje da Ukrajina ne tvrdi da je ta ikona ukradena.

“Ne postoje podaci, ne postoje dokazi, Ukrajina ne tvrdi da je to ukradeno, da je nestalo, i da to pripada nekoj instituciji Ukrajine. Oni su samo ostrašćeni”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva.

On je pojasnio da “žele da se na neki način osvete na međunarodnom polju Miloradu Dodiku, koji je govorio da Krim pripada Rusiji”, što kako Dodik navodi može da smatra i legitimnim.

“Ono što im ja poručujem, samo nam dostavite dokaze da je to bilo vlasništvo institucija Ukrajine i da je ukradeno. Mi ćemo to vratiti uz izvinjenje da nismo znali i nismo nigdje našli da je to tako”, zaključio je Dodik.

Autor: N1 BiH