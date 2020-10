Dodik: BiH ne može da funkcioniše zbog Zapada

Bilateralni odnosi Republike Srpske i Rusije su dobri, izjavio je za RTRS član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik je ukazao da priče o navodnom malignom ruskom uticaju u BiH dolaze sa Zapada, ali da je činjenica da najviše miješanja u BiH dolazi upravo sa Zapada, te da BiH zbog poteza stranaca koji su degradirali Dejtonski sporazum uopšte ne može da funkcioniše.

Kaže da je i Palmeru rekao da BiH nema smisla i da nema političkog sistema koji može biti adekvatan za BiH.

– BiH ne funkncionmiše i nema šanse da funkcioniše. Nama je varljiva priča da se promijeni način entitenskog glasanja, a to je zabluda i ja sam to otvoreno rekao na sastanku u Briselu. Promijena entitetskog glasanja je bio dan od uslova. Srbi to sebi ne smiju dozovoliti i mi smo to odmah odbili – naglasio je Dodik.

