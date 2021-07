Dodik: Ako se u institucijama BiH ne odbaci Inckova odluka, uslijedit će blokada

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras da se situacija nakon odluke visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) o zabrani i kažnjavanju negiranja genocida može riješiti odbacivanjem te odluke kroz institucije BiH, a da će, ako ne bude dogovora, uslijediti blokada rada tih institucija.

– Situacija se može riješiti odlukama institucija na nivou BiH, Parlamenta, Vijeća ministara, Predsjedništva, dogovorom koji treba postići. U svakom slučaju, riješiti tako što će se to odbaciti kroz zakonodavne institucije BiH onako kako je predviđeno Ustavom BiH”, rekao je Dodik.

On je istakao da se neće moći ništa dešavati i da će RS odbiti dalje učešće u radu institucija BiH, dok se to pitanje ne riješi.

– I to je taj politički odgovor koji ćemo dati. Izlaz je u tome da se dogovorimo, a ako nema dogovora, bit će blokada – rekao je Dodik za TV Tanjug.

Dodik je naglasio da politička sredstva znače da će biti održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske da se odbaci bilo kakvo nametnuto rješenje kao i da se definiše pristup odlučivanja na nivou BiH.

– Naš pristup odlučivanja na nivou BiH će ići za tim da u svim institucijama ne bi trebali da dolazimo, odnosno da dajemo našu saglasnost za bilo koju odluku dok se ovo pitanje ne razriješi na način da to bude dogovor između konstitutivnih naroda – rekao je Dodik.

Komentarišući izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića da srpski političari moraju da prihvate realnost, Dodik je rekao da tu njegovu realnost nikada ne mogu prihvatiti, jer nije tačna.

– Oni su počinili zločine u prošlom ratu, u kojem je ubijeno više od 30.000 Srba, za njih nema presuda. Mi smo potpuno uvjereni da je sva međunarodna pravda koja je kreirana nakon građanskog rata u BiH bila da dodatno osudi Srbe i da ih kvalifikuje na način kako je i sam Inzko pokušao da uradi – rekao je Dodik.

Visoki predstavnik, naveo je on, nema nijednim aktom međunarodnog prava to pravo da nameće odluku o proglašenju zakona dodavši kako bonska ovlaštenja ne postoje nigdje i da je to “blefiranje međunarodne zajednice”.

On je napomenuo da u BiH postoji nekoliko koncepata kako treba da bude uređena, a da je Bošnjački da to bude unitarna zemlja, da se ukinu konstitutivni narodi, da bude jedan čovjek – jedan glas, da nema entiteta, da nema Republike Srpske.

– Čak je SDA donijela deklaraciju o tome, ali da niko iz međunarodne zajednice ništa nije progovorio i rekao da je to antidejtonski akt. A mi čim nešto progorimo za medije, onda se počne da kvalifikuje kao antidejtonsko ili na neki drugi način – rekao je Dodik.

Autor: Avaz / Srna