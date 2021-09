Dodik: Ako generalni sekretar UN-a dopusti Komšiću obraćanje doprinijet će raspadu BiH

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine na konferenciji za medije u Banjaluci komentarisao je odlazak Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH u New York na sjednicu generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN).

Dodik je istakao da Komšić nije mogao otići u New York navodeći da je time potvrdio njegove navode da to nije odluka Predsjedništva BiH kao i to da taj njegov postupak pokazuje da u BiH vlada haos,

“On nije mogao otići i ovo je čista zloupotreba i laž što on pokušava izvesti i blefirati kao neki predstavnik Bosne i Hercegovinu, da govori dramatično o stanju u njoj. U ovoj delegaciji nema nikoga od Srba. Iz mog kabineta nije niko otišao, a bila bi obaveza da bude jer se na taj način uvijek išlo. Predsjedništvo BiH nije nikome dalo saglasnost da ide i želim da ukažem na činjenicu da je došlo do kršenja Ustava BiH i na to nećemo pristati”, kazao je Dodik.

Podsjetio je da je 7. septembra poslao pismo generalnom sekretaru UN-a da nema odluke Predsjedništva te da je ono dostavljeno svim članicama sigurnosti.

“U njemu sam upoznao upravo o ovim detaljima da nema odluke Predsjedništva i da je onaj ko dođe tamo to uradio samovoljno i da ne predstavlja stavove Bosne i Hercegovine. Ako se desi da generalni sekretar izignoriše ovo što je navedeno u pismu onda to govori da se najviši vrh UN-a upetljao u rasturanje Bosne i Hercegovine jer je time ignorisao Ustav i proceduru BiH. Ovo je putovanje u New York bilo izneseno na prethodnoj sjednici Predsjedništva i nije dobilo saglasnost. Ovdje se radi o sistemskom kršenju niza odredbi i moja poruka je ako generalni sekretar dozvoli obraćanje Komšiću onda je i on zabio jedan od eksera u mrtvački kovčeg ove BiH jer je dao mogućnost da samo jedna strana nelegalno bez prisustva i ustavnih procedura podvaljuje i vara čak i takvu instituciju kakav je UN. Dakle, Predsjedništvo nije odlučilo i dalo saglasnost za put u New York. Nije to samo njegova pamet već i Šefika Džaferovića”, poručio je Dodik.

