Dodik: 25 godina poslije, jedino rješenje proces mirnog razlaza

U Banjaluci je danas održan sastanak delegacija SNSD-a i DEMOS-a koje su predvodili Milorad Dodik i Nedeljko Čubrilović. Razgovarano je o saradnji povodom predstojećih izbora.

“Vjerujemo da zajedničkim nastupom ova koalicija na nivou RS ne bi trebala imati problema na izborima”, kazao je Dodik u obraćanju nakon sastanka.

“Mislim da ćemo vratiti poljuljano povjerenje u sredinama ukoliko je takvo i da vratimo jedan entuzijazam koji smo imali kada je RS postala mnogo vidljivija u političkom smislu”, kazao je Čubrilović i dodao:

“Ljudi iz DEMOS-a i SNSD-a gotovo nemaju suprostavljenih stavova kada je riječ o dnevnim politikama”.

Odgovarajući na pitanja novinara Dodik je kazao:

“Zvanična ruska politika jeste da se ukine OHR, i oni su dosljedni po pitanju toga. Nije dakle da se dovede novi, nego ukine OHR. Oni su tu precizni i jasni. Meni je to na kraju i saopšteno. Mislim da je od ključne važnosti da smo se “pobunili” na jednu praksu poštivanja prava i pravne države, nečega što su oni odbili da poštuju. Aneks 10 se poštovao samo u slučaju Carla Bildta, a to je da strane potpisnice trebaju da usaglase taj prijedlog i on se samo potvrđuje sa Savjetu bezbjednosti. Shwarz Schilling čak nije bio ni potvrđen sa Savjetu. Onda oni nama pričaju kako treba da poštujemo zakone. To je lažljivi pristup, a misle da će njihovi nelegalni potezi biti legalizovani ustavnim promjenama koje sada nešto traže. Mi se držimo slova Dejtona, u zemlji koja pokazuje da ne može da živi, koja je rasuta i podijeljena zemlja koja je u krizi. Zemlja koja nije imala šanse kada je formirana Dejtonskim sporazumom, a 25 godine kasnije jedino logično rješenje da se uđe u proces mirnog razlaza da ljudi dođu do predaha i slobode i grade živote kako oni misle”, prenosi N1.

Autor: N1