Dobio otkaz u firmi, pa napravio haos u kom je poginulo pet radnika i ranjeno pet policajaca

Naoružani muškarac pokrenuo je pucnjavu u američkom gradu Aurora u kojoj je poginulo pet uposlenika firme, i ranjeno pet policajaca, piše CNN.

Policijski izvori tvrde da je 45-godišnji Gary Martin dobio otkaz u firmi, te je zbog toga krenuo na osvetnički pohod koristeći pištolj marke Smith & Wesson.

Haos je trajao 90 minuta, a policajci su ubicu pronašli kako se krije, nakon čega je ubijen u razmjeni vatre.

Nijedan od pet povrijeđenih policajaca nije u životnoj opasnosti.

Jedan od uposlenika firme kazao je kako je Martin pucao “na sviju iz pištolja sa laserskim ciljanjem”.

