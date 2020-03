Dobio otkaz jer nije htio ići u žarište koronavirusa: Šef mi je kazao da sam p….

Koronavirus je poremetio cjelokupnu svjetsku ekonomiju i funkcioniranje na privatnom, ali i poslovnom planu. Među najugroženijima su profesionalni vozači i vlasnici cestovnih prijevozničkih kompanija.

Prema pisanju “Večernjeg lista”, o tome svjedoči i priča šibenskog vozača, 65-godišnjeg Božidara Omašića, kojem je vlasnik kompanije u kojoj radi putem telefona dao otkaz, a sve zbog toga što Omašić kao stariji čovjek oslabljenog zdravlja nije htio ići na utovar tereta u Lombardiju.

– Moje zdravlje nije baš najbolje, može me ubiti i obična gripa, a kamoli ne koronavirus. Pa i liječnici su mi rekli da se pripazim s obzirom na prirodu posla. Da ne putujem u žarište epidemije – ispričao je Omašić za “Večernji list”.

On je krajem prošle sedmice krenuo sa šleperom iz Dalmacije prema Trstu, gdje je trebao istovariti robu. Radilo se, kako navodi, o dijelovima za kruzerske balkone.

– Međutim, negdje na pola puta nazvao me šef i kazao kako nakon tog istovara moram nastaviti za Lombardiju u malo mjesto pored Bergama gdje me čeka novi utovar. Tada sam stao na prvu benzinsku stanicu, nazvao šefa i kazao mu kako ne bih baš želio ići u najveće evropsko žarište epidemije, tim više što su baš u tom trenutku počele stizati vijest o sve većem broju umrlih, pustim ulicama, karantinima… – rekao je Omašić.

Prema njegovim riječima, sve se odigralo u nedjelju dok cijela Italija nije bila karantin, već samo regije Lombardija i Veneto i neki manji dijelovi na sjeveru.

To je Omašićevom šefu bio sasvim dovoljan razlog da ga izvrijeđa, najavi mu otkaz putem telefona i dodatno ga preusmjeri – u novo žarište.

– Zvao me povratno, govorio je kako sam p***a i lijena kukavica. Rekao mi je da je sa mnom završio i da će mi uručiti otkaz prvom prilikom kad se vidimo. Ja sam samo šutio, jednostavno nisam imao više šta reći, a onda mi je naredio da ako već ne želim u Lombardiju, iskoristim to što sam u Italiji pa odem po jedan treći teret u Vičenci. Nisam mogao vjerovati da mi to govori, pa Vičenca je u regiji Veneto koja je bila jednako opasno žarište kao i Lombardija. Odbio sam i tu vožnju – tvrdi Omašić.

